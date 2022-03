Ventelistene på flere av de nyeste og mest populære elbilene er svært lange. Da kan det være fristende å betale litt ekstra for å slippe ventetiden. Men er bilen priset høyere enn listepris fra forhandleren skal du være villig til å tape penger.

- Betaler du 50 000 kroner ekstra for en bil, er dette penger som er tapt med en gang. Når du skal selge bilen igjen vil verditapet være beregnet ut fra listeprisen bilen hadde i bilbutikken. Så det du betalte ekstra kommer på toppen av verditapet, sier Sødal i en pressemelding.

Sjekk om bilen er bruktimportert

Er bilen førstegangsregistrert i Norge, er det ingenting i veien for å kjøpe bilen brukt privat. Da er garantien på bilen i orden. Det er derimot lurt å være på vakt om en bil er bruktimportert fra utlandet. Det vil si at den er registrert i et annet land før den er tatt inn til Norge enten av en privatperson eller en frittstående bilforhandler.

Den største fallgruven går på garanti. Er bilen bruktimportert fra utlandet, kan den ha kortere garantitid enn om det er en bil som er førstegangsregistrert i Norge. I verste fall har den ingen. Derfor må du sjekke nøye hvilken garanti bilen har når den er bruktimportert.

- Garanti er viktig om noe skulle skje med bilen. Det kan oppstå feil også på nyere biler. Så det kan fort bli veldig dyrt å kjøpe en bil som ikke har norsk garanti, sier Nils Sødal.

Sjekk også utstyrsnivå og lading

En annen fallgruve med elbiler importert fra andre land, er utstyrsnivået. Elbilene som kommer direkte til Norge er utstyrt med nordiske vinterpakker, dvs. utstyr som er viktig vinterstid. Det er ikke alltid tilfellet med biler som leveres i andre europeiske land.

- Sjekk nøye hvilket utstyr bilen har om den er importert fra et annet europeisk land. Har den ikke nordisk pakke, styr unna, rådgir Sødal.

Det kan også være forskjeller i karttjenesten i bilen, du kan mangle DAB-radio og varme i setene.

- Verst er kanskje tilfellene der bilen ikke har mulighet for hurtiglading. Biler bruktimportert fra USA kan i noen tilfeller kun lade med mode 3-kabel, altså saktelading. Det er en lei ting å finne ut av når man står ved hurtigladeren og ikke kommer seg noen vei, avslutter Nils Sødal.