Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Om du har en Porsche Taycan Cross Turismo eller en annen luksuselbil, men allerede synes at plassen er litt knapp, bør dette angå deg. For her er Audi A6 Avant e-tron concept, den nyeste elbilen fra det tyske konsernet.

Og til nordmenns store glede: Dette er en ekte stasjonsvogn.

Riktig nok er Audi A6 Avant e-tron concept foreløpig kun det. Et konsept. Men under en digital presentasjon kommer Audis designere raskt ut med å påpeke at 95 prosent av det du ser på bildene, er slik nye Audi A6 Avant e-tron kommer til å se ut.

SKUFFER IKKE: Firehjulsdrift, 700 kilometers rekkevidde, nesten 500 hestekrefter og luftfjæring er egenskaper nordmenn nok vil ha i en stor stasjonsvogn. Foto: Audi

På lengde med en BMW iX

At den også får synlige dørhåndtak spøkes det med, for ellers skal svært mye være likt på konseptet og produksjonsmodellen.

Audi har forøvrig allerede lansert Sportback-konseptet med A6-navn, på Shanghai-messen i 2021. Stasjonsvognutgaven har de samme dimensjonene, noe som tilsier en lengde på 4,96 meter og bredde på 1,96 meter.

Til sammenligning er en Porsche Taycan Cross Turismo 4,97 meter lang og 1,96 meter bred, mens en BMW iX er 4,95 meter lang.

KJENT STØRRELSE: Dimensjonene til Audi A6 Avant e-tron tilsvarer dagens Audi A6 Foto: Audi

700 kilometers rekkevidde

I tillegg til J1-plattformen Audi deler med Porsche, benytter Audi seg av VW-konsernets MEB-plattform. Ingen av disse benyttes i nye A6, men snarere den kommende luksusplattformen Premium Platform Electric (PPE), som ifølge Audi skal gi høy bakkeklaring.

Offisielle tall for den kommende Audi A6 Avant e-tron uten concept-navnet på slutten, er ikke sluppet, men Audi har likevel en del tall å komme med:

Bilen får 800 volt-teknologi og 270 kW hurtiglading. 10 minutters lading skal gi nye 300 kilometers rekkevidde og 5 prosent til 80 prosents lading skal ta 25 minutter.

Batterikapasitet på 100 kWh, men andre nivåer vil også tilbys.

Rekkevidde på 700 kilometer, avhengig av hvilket batteri som velges.

476 hestekrefter (350 kW), 800 Nm og 0 til 100 på under fire sekunder, men andre modeller med lavere motoreffekt skal også tilbys. Ingen A6 skal gjøre 0 til 100 på over syv sekunder.

PPE-plattformen åpner for luftfjæring og adaptivt understell, og selvfølgelig firehjulsdrift.

INGEN SKARPE KANTER: Fraværet av skarpe kanter gir ifølge Audi en «sømløs overgang mellom konvekse og konkave flater gjennom hele karosseriet». Foto: Audi

Svært avanserte lys

Lyktene foran er ifølge Audis designere de smaleste de noensinne har laget. Likevel skal det være plass til både «Digital Matrix LED» og «digital OLED»-teknologi som gjør at sjåføren kan bestemme selv hvordan lyssignaturen skal se ut.

Et annet spennende aspekt ved lyktene er at de kan brukes som filmprojektorer. Dersom bilen for eksempel parkeres foran en vegg når du lader , kan de i bilen benytte tiden til å spille videospill på veggen foran dem. Spillets virtuelle landskap vises da på veggen, snedig nok.

Også baklysene er høyt avanserte, lover Audi, som viser til at de kan benyttes til å lage nærmest uendelig mange ulike personlige variasjoner av digitale lyssignaturer, og eieren skal kunne tilpasse utrykket til sin personlige smak.

PRAKTISK: A6 e-tron Avant blir ingen høy bil, men fasongen gjør den likevel praktisk. Foto: Audi

Lansering og levering

Mens Sportback-versjonen av Audi A6 e-tron er ventet å bli levert til kunder i 2023, forventes Avant-utgaven å bli produsert i 2024. Siden den produksjonsklare bilen ennå ikke er vist, er det for tidlig å anslå noe håndfast rundt pris.

Dagens Audi A6 Avant med diesel- og bensinmotorer koster imidlertid fra 751.500 kroner inkludert norske avgifter. At den kommende elbilen vil plassere seg under Porsche, men på nivå med konkurrentene BMW og Mercedes-Benz, er naturlig å anta.