Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Hadde du for et par år siden påstått at alle Jeep-modellene i Europa skule være elektriske fra 2030 hadde de fleste ledd av deg. Nå er det strategien, og den første helelktriske modellen er klar neste år.

Halvering av utslipp innen 2030

Tavares konkurrerer med nesten alle industriledere i bilbransjen om dagen i øvelsen å bli karbonnøytrale. For Stellantis del er målet en halvering innen 2030 og helt nøytrale innen 2038.

I løpet av resten av dette tiåret skal gruppen lansere ikke mindre enn 100 nye produkter. Noe som skal øke inntektene for gruppen med mer enn 70 prosent i samme periode.

Skal bevare identiteten

Strategien er blant annet at samtlige av merkene skal elektrifiseres, og alle gis livets rett. Han mener det ikke skal være noe stort problem å lage 14 distinkt ulike elektriske merker med sine egne karakteristikker, selv med kun fire plattformer som base.

Under strategipresentasjonen ble også den første helelektriske Jeep vist, en B-segment SUV som kommer på markedet i 2023. Umiskjennelig Jeep, uten særlig antydning av designendringer med tanke på de store endringene av drivlinje.