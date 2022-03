Slik sjekker du om elbil-batteriet begynner å bli dårlig

Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hvem kan utføre en garanti-utløpstest av elbilbatterier?

Da vi kjøpte vår VW e-Up for snart åtte år siden, lovet de minst 80 prosent rest-kapasitet etter åtte år. Nå lurer vi på hvem som kan utføre en slik test for oss.

Benny svarer:

Hei og takk for interessant spørsmål.

For mange er det største usikkerhetsmomentet knyttet til elbil nettopp batteripakken. Om det verste skulle skje, at denne må byttes, står man overfor en stor kostnad.

Nå skal det også føyes til at i praksis viser det seg at batteriene i nyere elbiler taper svært lite kapasitet i forhold til hva man fryktet.

Den generelle levetiden har vist seg svært god. Det handler mye om at man sjelden bruker den faktiske kapasiteten batteriet har.

Et eksempel på det er VW e-Golf, som har oppgitt kapasitet på 24,2 kWt, mens det du har tilgjengelig i praksis er 21,5 kWt. Dette kalles brutto- og netto kapasitet.

Her sikrer bilprodusenten seg med en «buffer» som gjør at batteriet aldri lades helt opp- eller ut. Det er nemlig uheldig for batterilevetiden.

Ulike biler har ulike systemer for å feilsøke / sjekke batterikapasiteten. På en del japanske og koreanske bilmerker kan dette ganske enkelt enkelt leses av med diagnoseutstyr.

Elbilbatterier har generelt vist seg å ha god holdbarhet og det er ikke så ofte behov for å bytte. Om man må gjøre det kan det bli dyrt.

Tesla har også et relativt enkelt system for å lese av data om «batteri-helsen», men frittstående verksteder uten originalt diagnoseutstyr får ikke ut de samme omfattende dataene som et Tesla-verksted gjør.

Komplisert

På tyske biler er det ofte litt mer komplisert, men desto grundigere. For din bils vedkommende må batteriet først tappes helt ned. Så lades det opp igjen i ulike sykluser, mens det hele tiden overvåkes med ulike instrumenter og ulike målinger. Dette gjentas i flere omganger og jobben tar flere timer.

Dette kan gjøres av et merkeverksted, men de må ha "velsignelse" fra importøren og i enkelte tilfeller fra fabrikken. For å sette i gang prosessen må man ha en god grunn eller berettiget mistanke om feil. Årsaken er tidsbruken og (trolig) hvem som dekker regningen på mange tusen kroner. Er det noe feil og garanti, er det jo greit. Men om det er i orden – da er det ikke noen garantisak og kunden får regningen.

Når det er sagt har batteriet i din VW e-Up vist seg å være svært holdbart. Er det noen feil, er det som regel av teknisk art. Det merker du som bruker veldig fort. Rekkevidden synker, ladetiden kan øke og kanskje får du ikke ladet fullt. Slitasje eller elde er et minimalt problem.

Det man også skal være oppmerksom på er at ulike bilprodusenter i tillegg til ulike diagnose-systemer også ofte legger til grunn ulike data og prosedyrer for slike jobber. Ofte «godkjennes» ikke rapporter fra frittstående verksteder i reklamasjons- og garantitilfeller.

Det er med andre ord en liten jungel å sette seg inn i for de som ønsker å sjekke dette. Som så ofte før er det nok smart å avklare hva, hvordan og hvem som betaler, før man går i gang.

