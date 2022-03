Norge er et av landene som får denne først

Det er ikke så veldig mange år siden Mazda hadde en av Norges mest solgte SUV-er med sin CX-5. Passelig stor, praktisk, velutstyrt og ganske rimelig: Dette var akkurat hva mange norske familier ønsket seg.

Så kom elektrifiseringen av bilparken og Mazda hadde ikke særlig mye å svare med der. Dermed har det vært noen tunge år for den japanske bilprodusenten her hjemme.

Elbilen MX-30 har heller ikke tatt av salgsmessig, men nå er det klart for ladbar hybrid fra Mazda. Passende nok i form av en SUV. CX-60 PHEV heter den og blir det nye flaggskipet til Mazda når den kommer til Norge i juni.

Her er vi tidlig ute. Norge er sammen med resten av Skandinavia og Tyskland prioriterte markeder for lanseringen. Vi får de første bilene levert allerede i juni, mens øvrige markeder må vente til september.

CX-60 er en ladbar hybrid i familiebilklassen.

Topputgaven

Bare for å ta det med en gang: Rekkevidden på strøm er oppgitt til 63 kilometer. Det er ikke klasseledende, men må kunne sies å være en godkjent tall i 2022.

Designet skal være inspirert av prinsippet «less is more», med markante, rene linjer. Blant de mest fremtredende detaljene er en høy og kraftig grill, vertikalt oppbygde frontlykter med LED striper som integreres i grillrammen og en ny LED-signatur for baklyktene

I topputgaven Takumi introduserer Mazda for første gang et såkalt Kaichô-inspirert interiør. Kaichô beskriver harmonien som kommer av å kombinere ulike materialer og teksturer. Takumi inkluderer lønnetre, offwhite nappaskinn, unike japanske tekstiler, detaljer i krom og Musubu, en japansk metode for å binde tekstilene sammen.

Her ble CX-5 helt ny

Interiøret i topputgaven skiller seg helt klart fra mengden.

Husker mer enn 200 innstillinger

På dashbordet finner vi to høyoppløselige skjermer på 12,3” - en konfigurerbar instrumentskjerm og en sentermontert infotainmentskjerm - i tillegg til et stort head-up display.

Mazda Driver Personalisation System benytter ansiktsgjenkjennelsesteknologi til å gjenkjenne inntil seks ulike førere og lagre deres personlige innstillinger, slik at bilens oppsett vil være akkurat slik du ønsker hver gang du setter deg bak rattet.

Systemet husker mer enn 200 innstillinger, inkludert sete, head up display, sidespeil, lyd- og klimaanlegg. Systemet inkluderer tillegg en funksjon som finner ideell sittestilling basert på førerens siktlinje og høyde.

Sjelden mulighet fra luksusmerket som ble en fiasko

En god del velkjente Mazda-elementer i designet. Men dette er vel neppe en bil som kommer til å vekke stor oppsikt på norske veier.

4x4 er standard

CX-60 er selskapets første i en rekke av kommende ladbare hybrider. Drivlinjen kombinerer en firesylindret 2.5-liters bensinmotor med en kraftig elmotor, en nyutviklet 8-trinns girkasse og et batteri med kapasitet på 17,8 kWt.

Totalt leverer systemet en effekt på 327 hk og 500 Nm dreiemoiment, hvilket gjør CX-60 til Mazdas kraftigste personbil noensinne. 0–100 km/t går på 5,8 sekunder og topphastigheten er 200 km/t. Bilen kan trekke tilhenger på 2.500 kilo.

CX-60 leveres med Mazdas i-Activ AWD permanent firehjulsdriftsystem som standard. Elmotoren er montert mellom bensinmotor og girkasse hvilket betyr at alle fire hjul kan driftes av elmotor, bensinmotor eller en kombinasjon, avhengig av valgt kjøreprogram.

Via Mi-Drive kontrolleren i midtkonsollen kan sjåføren velge mellom fem ulike kjøreprogrammer: Normal, Sport, EV, Offroad og Towing.

Mazda har et ganske særpreget interiørdesign, der føreren er i fokus.

Starter på 569.900 kroner

Mazda CX-60 kommer i tre ulike utførelser: Exclusive-Line, Homura og Takumi. Exclusive-Line er den godt utstyrte basemodellen med seter i svart tekstil. Homura er det sportslige alternativet med en rekke eksteriørdetaljer i svart og interiør med svarte skinnseter. Takumi er toppmodellen med utstrakt bruk av kromdetaljer eksteriørt og med offwhite skinn i interiøret.

Alle versjoner kan oppgraderes med en rekke utstyrspakker: Comfort, Convenience & Sound og Driver Assistance. Og for første gang tilbyr Mazda nå panoramatak som tilvalg. Totalt er 48 ulike konfigurasjoner tilgjengelig før fargevalg.

Prisene starter på kr 569.900 kroner og importøren har allerede åpnet for bestillinger.

