Offisielt: Nå kommer et helt nytt bilmerke til Norge

I forrige uke hadde vi i Broom bilder av et helt nytt bilmerke i Norge. Da kom nemlig en våken leser over SUV-en Voayh Free, i Brumunddal.

Da hadde det en tid gått rykter om at Voyah var klare for etablering i Norge.

Nå er det ikke lenger bare rykter, i dag er det nemlig offisielt at Voyah kommer til vårt marked.

– Sammen med en av Kinas største bilprodusenter, DongFeng, er vi stolte over å kunne tilby den elektriske premiumbilen Voyah i Norge og Europa, sier Torje Aleksander Sulland, som er sjef tech- og innovasjonsselskapet Electric Way.

Her avslørte vi første gang at Voyah er i Norge. Bildet er tatt utenfor Wood hotell i Brumunddal, av Broom-leser Joachim Øvergård Lindberg.

Åpner midt i Oslo sentrum

De er et nyetablert selskap som har eksklusiv rettighet på import, distribusjon og salg her til lands. Bak satsingen står forhandlerkjeden Sulland som har vokst kraftig de siste årene.

Bilene skal ikke selges gjennom et vanlig forhandlernettverk, men kan sees i Electric Ways egne showroom og bestilles over nett.

– Vi åpner vårt første showroom i Klingenberggata midt i Oslo sentrum i løpet av sommeren, og kommer fortløpende til å etablere samme konsept på ulike steder i Norge. Vi gleder oss skikkelig til å vise frem en helt unik bilserie til det norske folk. Det viktigste for oss, er at vi leverer mer enn kundene forventer, også når det kommer til den digitale kundereiser. Vi ønsker å skape en så god opplevelse at du vil tilbake til våre showrom, sier Sulland, i en pressemelding.

Voyah Free er en stor SUV, det ligger an til store batteripakker og og god rekkevidde.

Store batteripakker og god rekkevidde

Electric Way planlegger å introdusere to ulike Voyah-modeller i Norge i løpet av det neste året, og deretter minst èn ny modell i året.

Free vil være tilgjengelig for salg i Norge i juni og leveringsklar i november.

– Prisen er ennå ikke satt, men den vil gjenspeile at Voaher en premiumbil med store batteripakker, god rekkevidde og høyt utstyrsnivå, forklarer Electric Way-leder Sulland.

Avtalen er i boks: Dette er Cheng Hua som er leder for EV2Europe i DongFeng og Torje Sulland som er sjef for Electric Way.

Service og reparasjoner

Selskapet har vært i samtaler med kinesiske DongFeng siden høsten 2021, om et formelt samarbeid knyttet til lansering av Voyah i Europa. Norge er første marked ut.

Voyah skal altså ikke selges gjennom Sullands eksisterende bilforretninger, men bestilles over nett.

Når det gjelder servicefasiliteter, opplyser Electric Way jobbes det med avtaler mot eksterne tredjepartsaktører.

