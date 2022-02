Sjekk dekkene dine gratis

God dekksikkerhet gir økt trafikksikkerhet.

Lufttrykket har i dag blitt lettere å følge opp på nyere biler som overvåker dette og varsler bilføreren ved avvik, men det er fortsatt mye folk ikke tenker over med dekkene som bør følges opp:

Er mønsterdybden god? Er det skader på dekket eller antydninger til ujevn slitasje? Eller er dekkene rett og slett for gamle? Det er en rekke ting som bør sjekkes med jevne mellomrom, men for alle som er usikre på hvordan de følger opp dekkene selv har de nå muligheten til å få sjekket dem, helt uten kostnad.

Utvidet dekksjekkdag



-Med fokuset for denne viktige aktiviteten mellom Continental, Dekkmann og Dekk Partner jobber vi sammen for økt trafikksikkerhet på norske veier, sier Alexander Clementz, Trade Marketing Specialist i Continental Dekk Norge i en pressemelding.

- Mens den offisielle Dekksjekkdagen alltid faller på en fast dag hver vår og høst, kan forbrukere nå få kontrollert sine dekk hele uken for dekksjekkdagen 1. mars over hele landet takket være dette initiativet. Besøk derfor din nærmeste lokale faghandel i Dekkmann eller Dekk Partner denne uken så du er trygg på at du har gode dekk før neste langtur med bilen, oppfordrer Clementz.

På nettsiden www.dekksjekkdag.no er det mer informasjon om hvor og hvordan du kan få sjekket dekkene dine.