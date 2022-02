Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Amerikanerne har en vits, som lener seg på det engelske språket for å gi mening.

«What has four wheels and flies?» lyder spørsmålet.

«A garbage truck» er svaret, fordi «flies» ikke angir at den flyr, men har en mengde fluer.

Men nå har Ford i USA lansert den allerede populære Ford Bronco i Raptor-versjon, og selv om den nok ikke flyr indikerer et par av bildene at den i hvert fall gjennomfører take-off med stort hell.

NORSK LANDEVEI: Etterslepet på vedlikehold av norske landeveier er enormt, og ser ikke ut til å bli bedre med det første. Dersom du daglig opplever utfordringer på vei til jobben, ser Ford Bronco Raptor ut til å kunne takle både telehiv og steinsprang. Foto: Ford

Skremt hest

I USA er Jeep det andre store navnet i segmentet for folk som gjerne kjører bil på topptur. På tampen av fjoråret begynte Ford for alvor å vise frem den nye utgaven av Bronco, og som et svar på det trillet Jeep frem en konseptbil kalt Rubicon 392 med V8 som skremte bort villhestene i reklamefilmen.

Enkel og kanskje litt barnslig symbolikk, men hensikten var blant annet å påpeke at Ford-en kun var å få med V6-er. Mange Bronco-tilhengere har derfor ventet i spenning på denne versting-utgaven med tilnavnet Raptor, med håp om å matche antall forbrennings-kammer under panseret.

DOBBEL BREDDE: Ved å velge Raptor-utgaven, øker bredden på bilen med mer enn det dobbelte av hva "Sasquatch" pakken tilfører. Resultatet er at lillebror Bronco blir like bred som storebror F-150 Raptor. Foto: Ford

Rask uansett underlag

Siden da har Jeep bekreftet at Rubicon 392 blir satt i produksjon, og Ford har muligens skuffet noen i den harde kjernen ved å lansere Bronco Raptor med V6-er. Forhåpentligvis hjelper spesifikasjonene på humøret. Den treliters sekseren med doble turboer skal levere et sted over 400 hk ifølge Ford, men spesifikke tall for effekt og moment er ikke klare ennå.

Mye tyder på at det blir en kraftpakke, blant annet fordi Raptor Advanced Systems Engineer Jack Cooper i et intervju med Motor Authority uttalte at Bronco Raptor vil kunne oppnå en hastighet på 111 miles per hour, eller 178 km/t, uansett hva slags terreng den kjører over.

UANSETT TERRENG: Ifølge Ford skal Bronco Raptor kunne kjøre i 178 km/t uansett hva slags terreng den beveger seg over. Foto: Ford

Større enn Bigfoot

For å klare det har Ford plukket med seg en haug godbiter fra storebroren F-150 Raptor. Ford har gjentatt suksessen som blant annet gjorde Mustang til en hit, og laget en liste over tilvalg som skal gjøre det mulig for hver enkelt kunde å konfigurere sin «egen» Bronco. Blant de mer ekstreme pakkene er blant annet «Sasquatch» som både løfter bilen på større offroad-dekk og gjør den mer bredbent.

«Sasquatch» er navnet urfolket i Canada gav fabeldyret bedre kjent som «Bigfoot», og det sier sitt at Raptor-utgaven mer enn dobler økningen i bredden utover det «Sasquatch»-pakken byr på.

IKKE V8: Enkelte vil kanskje føle en liten skuffelse over at Raptor-utgaven ikke ble utstyrt med V8-er, men doble turboer skal sørge for over 400 hk i den 3-liters V6-eren. Foto: Ford

Takeoff & landing

Rammen har fått en rekke ekstra avstivninger, og hjuloppheng og dempere er av samme type som benyttes i offroad-racing klassen Ultra 4. I en medfølgende videosnutt demonstrerer den profesjonelle ørken-racer-føreren Shelby Hall hvordan bilen takler både takeoff på sanddynene, landing, og klatring over det som på godt norsk må kalles en steinrøys. I midtkonsollen befinner dreiehjulet til det patenterte G.O.A.T systemet.

Ford opplyser at det er en forkortelse for Go Over Any Terrain, men det er jo kjekt at det også blir til det engelske ordet for geit.

Et raskt oppslag på Urban Dictionary opplyser i tillegg at ordet Goat ofte benyttes om legendariske idrettsstjerner og musikkartister, da med betydningen Greatest Of All Time.

ROBUST: Designen legger tydelig vekt på at Ford Bronco Raptor skal være robust og tåle juling. Taket er for anledningen tatt av, slik at alle skal få en smak av ørkenstøvet. Foto: Ford

Dagrømmer

Informasjonsdirektør i Ford Motor Norge Anne Sønsteby svarer på forespørsel om det er noen planer for å ta inn Bronco i Norge, eventuelt som bestillingsvare, at de foreløpig ikke har noen informasjon om det.

Det er jo ikke et blankt nei, og for de som liker å dagdrømme om en heftig amerikansk offroader, er prisantydningen i USA 69.995 dollar, som på dagens kurs blir omtrent 630.000 kroner, før staten legger på avgifter.