Klar for vinterferie? Vær tålmodig på veiene

Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge.

- 8 av 10 nordmenn har vært redde når de kjører på glatta. Skiftende temperaturer og snøfall mange steder øker risikoen for ulykker og køer. Det er viktig å huske på når du skal på ferie. Ikke la feriestarten bli ødelagt av hastverk, sier han.

Funnene kommer fra en undersøkelse Norstat har gjort for Frende.

Tilpass farten før det er for sent

- Vær- og kjøreforhold varierer over hele landet, men husk at det er rundt null grader at det er som glattest på veiene. Da øker bremselengden, sier han, og ber deg huske på dette når du kjører:

- Tilpass kjøringen etter forholdene, både med tanke på fart og avstand til bilen foran. Ta deg heller litt ekstra tid. Det skader ingen om du kjører hensynsfullt og etter forholdene. Det er for seint å tenke seg om når du har kjørt utfor, sier fagsjefen i Frende.

Så mange omkom i fjor

Vanskelige forhold på veiene er en medvirkende faktor til flere dødsulykker. I 2021 viser statistikken til Statens Vegvesen at 87 mennesker omkom på norske veier. Det er en nedgang fra 93 i 2020.

- 38 omkom i møteulykker, 29 etter utforkjøring. Det er disse to ulykkestypene som topper den alvorlige statistikken klart, sier fagsjefen i Frende.

TIPS: Slik kan du unngå bilsmellen

Ikke stress, du sparer ikke mye tid på å kjøre litt over fartsgrensen

Pust ut og aksepter tiden det tar å komme frem

Tilpass farten etter veiforholdene

Hold riktig avstand til bilen foran deg

Hold oppmerksomheten på veien

Hvis du skal lese eller skrive SMS, kjør inntil siden og stopp helt opp

Ikke fikle med anlegg eller GPS mens du kjører

Bruk håndfriutstyr

Kilde: Frende