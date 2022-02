Nye Amarok blir større enn forgjengeren

I 2010 rullet Amarok for første gang ut på veiene, og siden den gang har Volkswagen produsert godt over 800.000 eksemplarer av bilen på verdensbasis.

I Norge har Amarok over flere år vært en svært populær bil, blant annet fordi det er en røff pickup som er en mester på å håndtere krevende og utfordrende norske kjøreforhold. I tillegg frakter den tung last på en sikker og forsvarlig måte.

Nå er neste generasjon Amarok snart klar til å erobre verden. Den vil bli lansert på sensommeren.

Vokser litt



Men allerede nå deler direktør for Volkswagen nyttekjøretøy, Håkon Wirak, mer informasjon om bilen.

- Utvendig vokser Amarok med 10 cm, til en lengde på 5,35 meter, og karosseriet blir bredere enn på dagens versjon, sier han i en pressemelding og legger til:

- Nye Amarok kommer med flere førerassistentsystemer, og vil gjøre kjøringen mye mer behagelig for kommende Amarok-kunder. Dessuten vil den helt nyutviklede bilen få bedre offroadegenskaper enn forgjengeren, blant annet takket være bedre bakkeklaring.

Pickupen passer godt inn i nyttekjøretøymarkedet, men er også et flott alternativ for de som har behov for en solid og sterk offroad som privatbil. Også neste generasjon Amarok kommer med V6 dieselmotor.

Lover interiørløft



Volkswagen lover at bilen vil få et betydelig interiørløft. Komforten, betjeningskonseptet, nettilkoplingen og atmosfæren i det helt nye interiøret gjør at den hever standarden for pickuper i det globale «ett tonn B-segmentet» til et helt nytt nivå.

Den nye utgaven av premium pickupen er utviklet av team i Australia og Europa, og vil bli produsert i Silverton i Sør-Afrika.

Nye Amarok blir den andre storsatsingen fra Volkswagen nyttekjøretøy i år. Allerede før sommeren skal Volkswagen lansere flerbruksbilen ID. Buzz. Den kommer både som varebil og personbil.