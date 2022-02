Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Volvo skal ikke få skylden for stadig utsettelser av ladingen, men med en håndfull prosent igjen av det 75 kWh store batteriet dukket skilpaddesymbolet opp i instrumentpanelet. Da hadde bilen tidligere varslet om at effekten ble begrenset på grunn av lavt batterinivå, så advarsler får du, men skal du utnytte hele rekkevidden må du også utnytte hele batteriet.

Med tre prosent igjen på batteriet ble det en pinlig affære å krype til ladestasjonen i en hastighet på rundt seks kilometer i timen i oppoverbakkene og litt fortere på flatmark. Nødblink på bilen, kø bak og nerver i høyspenn i noen minutter og så inn på ladestasjonen hvor to av tre ladepunkter fungerte, et var ledig, og dagen reddet likevel.

VELKJENT: Interiøret i C40 er likt som i XC40, men noen nye materialer, lys og funksjoner er kommet til. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Virkeligheten

Med unntak av noen lite praktiske rekkeviddetester hvor bilene kjøres helt tomme for strøm, er det ingen som utnytter batteriet fra 100 prosent og helt ned til 0. Den praktiske rekkevidden på 444 kilometer i en Volvo C40 er i derfor noe mindre enn WLTP skulle tilsi. Det er likevel verdt å merke seg at søstermodellen XC40 gikk 26 kilometer lengre enn WLTP-tallene i NAFs rekkeviddetest i fjor sommer, hvor de kjørte batteriet helt tomt.

På vinterføre i år viste C40 de samme 333 kilometerne som XC40 gjorde i fjor, så mellom der vil du ligge avhengig av årstid og mye annet. Identiske resultater og fasitsvar eksister nemlig ikke i elbilverdenen. De fleste har uansett akseptert de nye kriteriene hvor du ikke bare kan svippe innom og fylle opp tanken. Bortsett fra i NIOs tilfelle, hvor du kan bytte batteri på et øyeblikk.

Når du så har kjørt batteriet så langt ned du tør er det på tide å lade det opp igjen. Da er ladekapasiteten i teorien på 150 kW, men i praksis ligger den på rundt halvparten over tid, igjen litt avhengig av temperatur og trafikk på ladestasjonene. Utetemperatur er en ting, men forvarmer du batteriet ved bruk av navigasjonen til ladestasjonen øker ladehastigheten noe.

COUPÉ: Den skrånende taklinjen gir et tøffere utseende og litt mindre plass. Foto: Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Coupé-fasong

Til vanlig er imidlertid lading hjemme og på arbeidsplassen mer aktuelt, og da kan du lade med inntil 11 kW hvis du har stor nok sikring og ladeboks. En natt eller lang arbeidsdag bør da være nok til å lade batteriet fullt, men glem heller ikke at å lade batteriet til over 80 prosent sliter mer på batteriet og vil redusere kapasiteten over tid.

KOMFORT: Setene er behagelige med gode justeringsmuligheter og fin støtte. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Når du så har lagt bak deg lading, venting og rekkeviddeangst er det bare å ta plass bak rattet og nyte bilen. Kjenner du XC40 fra før er det intet sjokk innvendig og det er få forskjeller utvendig. Den coupe-lignende taklinjen gir bilen et tøft utseendet, samtidig som de høyreiste SUV-konstruksjonen er beholdt.

En annen forskjell fra søstermodellen er at LED-lysene hos C40 har fått 84 individuelle lyspunkter som gir enda bedre lys og ikke minst bedre blending av møtende biler og øvrig trafikk. Høst- og vintermørket kan være krevende, så dette er absolutt et løft. Litt mindre takhøyde i baksetet og litt mindre lasteplass hvis du liker å stable i høyden har C40, men en praktisk frunk til ladekabler gjør at du neppe vil savne et større bagasjerom.

ENKELT: Instrumentpanelet kan vise kart i tillegg til blant annet farten rekkevidden, men ikke så mye mer. Foto: Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Morsom

Dersom rekkevidde ikke er et tema er det samtidig gøy å bruke opp strømmen i den nye Volvo C40. En 150 kW elmotor på hver av akslingene gir en akselerasjon kun de heftigste elbilene fra Porsche og Tesla overgår. Selv om Volvos toppfart på beskjedne 180 kilometer i timen gjør deg til en sinke på Autobahn. Dersom akselerasjonen foregår med litt rattutslag merker du bedre at bilen steiler og det avanserte firehjulstrekksystemet må jobbe aktivt for å får bilen til å følge forhjulene.

Å skru av ESP for å sladde av gårde får du ikke lov til, men Offroad Modus skal hjelpe deg dersom underlaget blir ekstra krevende. 17 centimeter bakkeklaring betyr at de fleste lovlige veiene blir farbare og mange andre vil sette seg fast i dypsnøen før du gjør det. Sikkerheten er samtidig godt ivaretatt, og bilen fremstår morsom, forutsigbar og sporty, ikke minst på grunn av de mange hestekreftene.

Understellet spiser alle normale ujevnheter på en eksemplarisk måte og styringen gjør det enkelt å manøvrere bilen, selv om vinterdekkene gir en litt mindre direkte følelse enn de hardere sommerdekkene trolig gjør. Bilen er relativt høy, med oppreist sittestilling, så den vingler litt under heftig svingkjøring, selv om batteriet i bunn gjør sitt til å senke tyngdepunktet.

STEMNING: De nye panelene i dashbordet og dørene har et elegant mønster med stemningsbelysning som hever inntrykket ombord. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Teknologi

Volvo har sammen med Google laget et integrert infotainmentsystem basert på Android, der tjenester og applikasjoner fra Google er integrert i bilen. Dette inkluderer Google Maps, Google Assistant og flere innebygde applikasjoner via Google Play, samt et integrert SIM-kort koblet til internett. Det betyr ubegrenset databruk til bilens funksjoner og C40 vil kunne motta oppdateringer over-the-air (OTA).

Førsteinntrykket er at dette forbedrer bruken og opplevelsen, enten du skal ringe, navigere eller betjene bilens funksjoner. Berøringsskjermen fungerer også utmerket, enten du har koblet til Apple CarPlay eller ikke og stemmestyringen skal tilpasse seg brukeren over tid.

VEGANSK: Volvo C40 er laget helt uten naturlig skinn, men det fremstår ikke som negativt når du stiger ombord. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

At dette er den første Volvo-modellen som leveres uten skinn i interiøret trekker ikke ned, da Microtech/Tekstil Connect både er behagelig, fint å se på og godt å ta på. Setene er behagelige med god støtte, mens plastfaktoren er lav og utformingen er slik vi kjenner den fra Volvo de siste årene. Egne paneler med lys i dører og dashbord er en lekker detalj, mens fargen Fjord Blue går igjen i lakken og teppene ombord.

LANGSTRAKT: Også baklyktene har fått et nytt og lekkert design som strekker seg langs hele bakruten. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Instrumentpanelet er enten et kart, eller en enkel oversikt uten for mange funksjoner. Girspaken er en elegant liten sak, volumbryteren et praktisk hjul og noen klimafunksjoner er lett tilgjengelige via analoge og digitale knapper.

DESIGN: Utformingen av detaljer som girspak og volumhjul er lekkert, mens farge- og materialvalg kler bilen godt. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Kostbar

Volvo C40 Recharge Twin Pro er et interessant valg, selv om prisen er høy i et elbilmarked hvor konkurransen er stor og prisene lave. 549.000 inkludert det meste betyr at du kanskje vurderer Audi e-tron, Tesla Model Y og Kia EV6 eller en av de nye kinesiske bilene fra NIO, BYD, Xpeng eller Hongqi. Alle disse har rundt 400 kilometers rekkevidde, selv om noen har versjoner med lengre. Volvo har for øvrig tre års service og full kasko inkludert i prisen, hvor utgifter til blant annet vindusviskere, bremser og luftfilter inngår.

Ellers tilfører ikke C40 noe eksepsjonelt nytt til bilverdenen, men kan BMW slippe unna med sin X6, Porsche med sin Cayenne Coupé og Mercedes-Bens med sin GLC Coupé, kan vel Volvo gjøre det med sin C40? At den ikke kommer med en fossil drivlinje er kanskje det mest oppsiktsvekkende – eller kanskje ikke?