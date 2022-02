Extreme E er startet sin andre sesong med førere som Sébastien Loeb, Johan Kristoffersson, Carlos Sainz, Tanner Foust, Mikaela Åhlin-Kottulinsky og Emma Gilmour sto på startstreken i Neom i Saudi Arabia 19. februar.

Mesterskapet har fått mye oppmerksomhet som det første elektriske offroadmesterskapet i verden, hvor det kjøres med helelektriske terrengbiler, og hvor en kvinne og en mann deler på kjøringen.

- Extreme E kjører også på steder hvor klimaendringer har gjort seg gjeldende for å skape oppmerksomhet rundt klimaendringer, og vise at elektrisk mobilitet er en av løsningene for å bremse global oppvarming, skriver dekkprodusenten Continental i en pressemelding.

I tillegg til selve løpene har Extreme E med seg et team med forskere som skaper lokale initiativ for å få ned utslippene på stedene hvor de kjører.

-Bilen er fantastisk. Jeg har aldri kjørt en elektrisk løpsbil tidligere, så det var noe helt annet enn jeg var vant til, men likte den veldig godt. Den er rask og takler det meste, sier Hedda Hosås (20) fra Voss.

Hedda Hosås - norsk reserve

Nytt i år er at det også er med en norsk deltaker. Som reserve for Veloce-laget har vi Hedda Hosås, og det betyr at om det skulle skje noe med deres faste kvinnelige fører, Christine Zonca, så er det 20-åringen fra Voss som tar over plassen.

Hosås har tidligere kjørt bilcross og rallycross i Norge, og via kontakter i Danmark ble hun kontaktet av Veloce Racing, som var på jakt etter et ungt kvinnelig talent.

Hosås har allerede testet bilen som har 680 hestekrefter.

Målet til Hosås er å kunne leve av motorsport og få et fast sete i mesterskapet, og hun kommer til å være til stede på alle løpene i Extreme E.

McLaren med i år



-Extreme E er et veldig kult mesterskap, og det er bra at de har fokus på miljøet. Elektriske biler er fremtiden, og ingen ting er bedre enn at man kan redde planeten samtidig som vi kjører billøp.

I fjor vant teamet til tidligere verdensmester i Formel 1, Nico Rosberg, med sjåførene Johan Kristoffersson og Molly Taylor, mens Christina Guttierez og Sébastien Loeb, som kjører for teamet til Lewis Hamilton ble nummer to. Den norske rallycrossføreren Andreas Bakkerud testet også en Extreme E-bil i fjor, men kjørte ingen av løpene.

Et nytt team i år er McLaren, som er mest kjent fra Formel 1. De har førerne Tanner Foust og Emma Gilmour.

Molly Taylor (AUS)/Johan Kristoffersson (SWE), Rosberg X Racing, Laia Sanz/Carlos Sainz (ESP), Acciona | Sainz XE Team, og Cristina Gutierrez (ESP)/Sebastien Loeb (FRA) under Extreme E i Saudi-Arabia.

Dekk med gummi fra resirkulerte plastflasker

Dekkene som brukes er utviklet med basis i Continental CrossContact LX, og er laget for å takle alle mulige underlag fra sand, til gjørme, grus og til og med snø og is. Continental er også en av hovedsamarbeidspartnerne til Extreme E.

-Vi har tatt med oss kunnskapen fra den første sesongen og nå utviklet andre generasjon av CrossContact, der det er enda mer fokus på kjøreegenskaper, holdbarhet og resirkulerte materialer, sier Nels von Schnakenburg, som er teknisk sjef for Extreme E hos Continental, i pressemeldingen.

-Rundt en tredjedel av de nye Cross Contact Extreme E-dekket er laget av resirkulerte materialer for blant annet brukte plastflasker.

Extreme E 2022:

19.02-20.02: Neom, Saudi Arabia

07.05-08.05: Sardinia, Italia

09.07-10.07: Scotland eller Senegal

10.09-11.09: Antofagasta, Chile

26.11-27.11: Punta del Este, Uruguay