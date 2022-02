Han mener det er lett å ta med seg ideen om «full tank» fra bensin- eller dieselbilen videre til elbilen når man hurtiglader langs veiene.

NAF anbefaler elbilister å ikke lade batteriet til mer enn 80 prosent når de lader på en hurtiglader.

Ikke likt som når du fyller bensin og diesel

- Mange er vant til at det er «full tank» som gjelder når man fyller opp bilen. Det er greit på en bensin- eller dieselbil, men det samme prinsippet gjelder ikke for elbiler, sier Braadland i en pressemelding.

- Det er tre grunner til at du alltid ikke bør lade elbilen til 100 prosent når du hurtiglader, sier han.

- Den viktigste grunnen er at 80 prosent er nok strøm til å komme deg videre. De aller fleste bilene oppnår dette på rundt en halv time. Et batteri som gir 250 km når det er fullt vil med 80 prosent gi rundt 200 kmrekkevidde. Det er for de aller fleste nok til å komme seg videre, sier han.

Den andre årsaken er hensynet til andre bilister.

- De siste 20 prosentene av batteriet tar ofte veldig lang tid å fylle, fordi ladefarten synker på de aller fleste elbil-modeller når batteriet begynner å nærme seg fullt. Lang ladetid kan skape unødig kø og irritasjon på ladestasjonene for de som venter på å lade, sier han.

Minuttpris gir dyr lading mot slutten av ladeøkten

- En siste årsak er økonomi. I dag betaler man mange steder per minutt for å hurtiglade. Om man står lenge for å fylle de siste 20 prosentene kan prislappen for 100 prosent bli veldig dyr, sier Braadland.

- Når man legger til at flere bilprodusenter advarer mot å fullade bilen for ofte, fordi det kan slite på batteriet, utgjør disse forholdene god nok grunn til at man ikke bør ladetil mer enn 80 prosent på hurtigladestolpene, sier Braadland.