Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Så er den endelig her, og sågar i kjørbar tilstand – elbilen Nissan Ariya. Dette er redningen det håpes på at skal sende det japanske bilmerket tilbake mot toppen av registreringsstatistikken i Norge.

For mens konkurrerende merker ruller ut den ene familieelbilen etter den andre, har Nissan blitt litt glemt. De har så langt bare hatt én elbilmodell å selge til elbilgale nordmenn.

Riktignok har Nissan solgt over 70.000 Leaf siden 2011, så det er ikke synd på dem, men nå er det crossoveren Ariya som gjelder.

ELEGANT: Nye Nissan Ariya har spennende linjer. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Firehjulsdrift blir storselger?

Nissan Ariya starter på 409.650 kroner for rimeligste versjon med minste batteripakke, 215 hestekrefter og trekk på forhjulene. Da er rekkevidden 360 kilometer.

Med en større batteripakke på 87 kWh og 242 hestekrefter spretter prisen opp i 499.650 kroner, men Nissan regner med at nordmenn vil punge ut ytterligere 30.000 kroner og få utgaven med firehjulsdrift og 304 hestekrefter. Det låter ikke som en urimelig antagelse.

Skarpe konkurrenter

Preproduksjonsbilene som har funnet veien til Oslo mangler hjulkapsler og har noen andre små «problemer» som skal finpusses før produksjonen er i gang, men en liten prøvetur avslører at det er god grunn til å glede seg.

Spesielt for dem som har latt seg skremme av Tesla Model Ys harde understell, vil Nissan Ariya seile opp som et spennende alternativ. Styringen i Ariya er presis og fjæringskomforten merkbart bedre enn hos flere av de etablerte konkurrentene. Også støynivået later til å være på et komfortabelt nivå og drivlinjen hører du svært lite til.

Med en lengde på om lag 4,6 meter sikter Nissan seg inn på VW ID.4, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-E og Hyundai Ioniq 5.

Under pressekonferansen i Oslo demonstrerer Nissan hvordan nye Ariya stiller seg pris- og utstyrsmessig mot nevnte konkurrenter, men det skal samtidig bli interessant å sammenligne Nissans nye bil mot tvillingbilen Renault Megane E-tech.

Uansett er det ganske trygt å si at Nissan Ariya vil bli en merkbar kilde til frustrasjon hos konkurrentene, for dette later til å bli en bil som kan passe mange nordmenn.

Litt pussig er det riktignok at bilen ikke leveres med skiluke mellom baksetene, og noe uheldig er det at bagasjeromsvolumet på firehjulstrekkversjonene krymper fra 468 til 415 liter, men trøsten får være at du kan laste 75 kilo på taket og trekke 1.500 kilo med tilhengerfestet.

LEVERING? Når du får din nye Nissan Ariya, om du bestiler den i dag, kan ike importøren svare på. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Vente, vente, vente

Nissan Ariya ble første gang vist i som konsept 2019 og hadde verdenslansering i juli 2020. Forhåndssalget startet allerede i september 2021 og nå nærmer det seg endelig levering i Norge. I alle fall for dem som bestilte tidlig. Bilene skal nemlig rulle i kai i juni i år, men kjøper du bilen i dag kan du se langt etter en Ariya med det første.

– Vi kan ikke si konkret når man får bilen, forteller Nissan-kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen på spørsmål om kjøp av Ariya med bestilling nå.

Usikkerheten rundt levering skyldes etter sigende den berømte halvledermangelen, som har rammet og tilsynelatende stadig rammer bilbransjen hardt. Nissan er intet unntak og nordmenn må derfor tåle mer venting.

– Kan dere garantere at det tar mindre enn et år å få en Ariya?

- Nei, vi kan ikke garantere det, svarer Marcussen.