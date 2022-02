Stig Kjetil skulle egentlig spise frokost – så oppdaget han dette

– Jeg er bosatt rett utenfor Stavanger, men var på en konferanse på Lillehammer. Da jeg kom ned til hotellfrokosten, la jeg merke til at det var mange som snakket tysk. En liten titt ut av vinduet avslørte hvorfor. Det var fullt av delvis kamuflerte, tyskregistrerte Mercedeser, forteller Stig Kjetil Tengesdal.

50-åringen er godt over middels bilinteressert, så han gjorde som mange av oss helt sikkert ville gjort: Han tok en kjapp U-sving i frokostsalen og gikk ut for å se hva dette var for noe.

– Da var allerede noen bilene på vei ut fra parkeringsplassen , forteller Stig Kjetil videre.

Facelift av GLE

Ofte er er det bare to eller tre testbiler og et par følgebiler i en gruppe som dette, men det var det ikke her. Her var det mange – og av ulike modeller.

De fleste litt forsiktig kamuflert, med tildekking av lykter, emblemer og slike ting. Noe som i sin tur kan tyde på hemmelighold av kommende oppdateringer.

Mye tyder på at noen av bilene er den kommende facelift-utgaven av Mercedes GLE. Modellen har vært tre år på markedet nå, så en oppdatering er ikke unaturlig. Det spekuleres også i om modellen får nye motorer i forbindelse med oppgraderingen, blant annet for å tilpasses USA-markedet.

– Akkurat hvor mange biler det var, vet jeg ikke, men det må ha vært i alle fall syv-åtte stykker, kanskje enda flere også. Plutselig krydde det av biler et lite øyeblikk.

De fleste var bensin- og dieselbiler, men også muligens noen ladbare hybrider.

Det sto i alle fall biler til lading, men om dette var rene elektriske biler er han ikke helt sikker på.

Ble fotfulgt

Kamuflert frontfanger og lykter tyder på at dette er en facelift-utgave som snart vil dukke opp. Foto: Stig Kjetil Tengesdal. Foto: broom

Stig Kjetil antar at bilene var på vei nordover for test i vinter og kulde. Trolig har han rett i det. På denne tiden av året er de gjerne det, ofte med base nord i Sverige. Noen ganger kombineres dette også med isbanekjøring.

Flere av bilene var utstyrt med ekstra antenner og videoutstyr.

– Det er helt tydelig at de var ute på testtur, forteller bilentusiasten som selv har en ekstra forkjærlighet for amerikanske biler.

Det tyske reisefølget like imidlertid ikke at han tok bilder.

– Nei, da jeg gikk rundt, fotfulgte de meg. De sa riktignok ikke noe, men kroppsspråk, blikk og holdning var ikke til å ta feil av. Dette likte de absolutt ikke. Hadde jeg ikke gitt meg da jeg gjorde, hadde jeg nok blitt tilsnakket, avslutter Tengesdal.

Og bare for ordens skyld: Han rakk en kjapp frokost også, før seminaret startet!

(Artikkelen er først publisert av Broom).