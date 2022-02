Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Villa d’Este, Italia: – Ja, jeg vet hva som skjer i Norge. Der handler det «bare» om elektriske biler. Vi må bare få produsert mange nok, sier BMW Groups hollandske designoverhode Adrian van Hooydonk smilende mens vi beskuer i4 Concept, BMWs lekre konseptbil som skulle vært lansert i Genève i mars 2020, akkurat da pandemien brøt løs.

Pandemien og chipsmangel har imidlertid ikke stoppet BMW på sin vei til å passere Mercedes-Benz som verdens største luksusbilmerke i 2021. Nå er i4 allerede på plass i det norske elbilmarkedet i produksjonsversjon, sammen med iX, biler som signaliserer den elektriske fremtiden i BMW.

TARTEN: BMW iVision Dynamics ble lansert på IAA i Frankfurt i 2017 og markerte på mange måter starten på dagens reduserte formspråk. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Provoserende suksess

Da Chris Bangle forlot sin post som BMW-gruppens øverste designsjef i 2009, var det mange som trakk et lettelsens sukk. Etter den mest radikale designomvelting i BMWs historie, mente mange at Bangle hadde ødelagt BMW «for alltid». Salgstallene viste imidlertid noe helt annet. De gikk rett opp.

Da en ny sjef skulle ansettes var det Bangles nærmeste medarbeider, Adrian van Hooydonk som fikk jobben. Van Hooydonk var nemlig den som hadde tegnet de fleste av bilene og detaljene Bangle hadde fått kjeft for, men som markedet hadde omfavnet. Han hadde jobbet med design hos BMW helt siden 1992, etter utdannelse i Delft og Art Centre College of Design i Sveits.

– Chris var meget inspirerende for meg som ung designer, og han ga meg stor frihet til å utfordre «grensene» i BMW-design. Det var ikke noe mål i seg selv å være kontroversiell, men å skape en forandring, å bryte grenser og konvensjoner, fortalte van Hooydonk oss da han hadde tatt over for vel ti år siden.

KONSEPTTRIO: BMWs seneste konseptbil Vision Circular i midten, flankert av i4 Concept (t.v.) og Vision iNext, som begge har kommet på det norske markedet i produksjonsversjoner. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Nye retninger

Det virkelige bruddet med tradisjonell, klassisk BMW-design kom med Z9 Gran Turismo-konseptet i 1999, Konseptbilen som debuterte i Frankfurt introduserte den nye hekken og var langt mer skulpturert enn tidligere BMW-modeller.

– Vi skrev om hele designspråket til BMW, men det var også vår oppgave. I ettertid har det vel vist seg at vi hadde noe rett i hvilken retning vi ville at merket skulle gå den gang ved inngangen til 2000-tallet.

Ti år senere var det van Hooydonk selv som skulle ta rollen som selve dirigenten for endringene på 2010- og 2020-tallet, ikke minst ved lanseringen av BMWs i-modeller.

– Tanken var at våre i-modeller skulle handle om eksperimentering, ny teknologi, nytt design. Først med i3 og i8, med et nytt designspråk med et renere design som signaliserte null utslipp.

Mot slutten av tiåret dro vi det videre. Først med ekstreme Vision Next 100 i 2016 og iVision Dynamics i 2017. Nå ser vi at dette fortsetter inn i iX og i4, og designet til i-bilene har påvirket designet i de tradisjonelle BMW-modellene.

Og med nye konseptbiler og produksjonsmodeller, har designteamet virkelig utfordret oppfatningen av hvordan en BMW-front med «nyregrillen» skal eller kan se ut. Med dertil hørende mishagsytringer fra erkeentusiastene. Og fortsatt økende salgstall.

RASKT TIL MARKEDET: Vision iNEXT ble lansert i Paris i 2018 og viste hovedtrekkene i iX, som tar det norske markedet med storm. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Maksimal reduksjon

– Nå jobber vi med å få designspråket renere og renere. Mer presist. Våre kunder ønsker kvalitet, og presisjon i design signaliserer at produktet er vel gjennomtenkt og velbygd.

– Vi prøver å oppnå resultater med få linjer og få elementer. I fremtiden vil det også være en viktig del av hvordan vi skal få bilene til å bli sirkulære, slik at mest mulig kan gjenvinnes, ikke bare som materialer, men som komponenter i nye biler. Vi vil at også fremtidens design skal bli mer varig og ikke endres så ofte.

– Men ligger det ikke en risiko for å miste identitet og sjel på veien til en minimalistisk design?

– Definitivt. Det er derfor det er så vanskelig, og vanskeligere jo mer du går inn i problemstillingen. Det blir fortsatt avgjørende for at folk skal velge BMW at de liker produktets design. Derfor er samarbeidet mellom design, utvikling, ingeniører og modellmakere, produksjonsteknikere og alle disipliner tettere og bedre enn noen gang. Men vi må beholde en sjel i merket. En moderne sjel som skal kunne stå seg også inn på 2030-tallet, resonerer van Hooydonk.

MODERNE ELEGANSE: Adrian van Hooydonk i i4 Concept. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Visjoner

Han innrømmer at noe av det mest spennende med jobben er at ingen vet sikkert hvor utviklingen vil gå. Men man må gjøre valg nå som har konsekvens langt fremover i tid.

Derfor er det alltid interessant å snakke med designere. De lever i fremtiden, med problemstillinger åtte-ti år frem i tid, samtidig som de skal presentere dagens produkter og

– Vi jobber med produkter for fremtiden, og prøver å sørge for at fremtiden ser veldig bra ut. Den vil bli helt ulik nåtiden, naturlig nok. Vi føler at de må bli langt mer bærekraftige, de må kunne resirkuleres, og vi må lære å bygge biler av resirkulerte materialer. Vision Circular er et skritt i den retningen hvor vi har konkretisert tankene i en liten, elektrisk bybil for fire for fremtiden.

KOMPAKT BYBIL: Med Vision Circular, som debuterte hjemme i Munchen i fjor høst, vil BMW vise en konstruksjon med 100 prosent bruk av nye resirkulerte materialer og smart design. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Selv om det er en liten og fornuftig bil, skal den også skape følelser og attraksjon for kundene. Selv lar van Hooydonk seg inspirere av så vel de klassiske bilene rundt oss på Villa d’Este, som av kunst, produktdesign, arkitektur, motedesign og andre ting han liker.

– Valget om å kjøpe en BMW er basert på følelser. Vi vil fortsette å skape former som er mer enn funksjoner, avslutter van Hooydonk før vi sniker inn et siste spørsmål.

– Hvilken epoke innen bildesign er din favorittepoke?

– Fremtiden!