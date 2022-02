- Blir du stående i kø eller kjører deg fast, er det godt å ha ekstra utstyr i bilen, sier rådgiver Jan Harry Svendsen i NAF i en pressemelding.

På vinterstid bør du være forberedt på en nødsituasjon i fjellet. Uvær og dårlig sikt kan gjøre at det blir kolonnekjøring. Blir det mye snø på kort tid, rekker ikke brøytemannskapene å måke unna snøen, og det kan bli lenge å vente i kø.

- Det kan bli lange og kalde timer i bilen. Og det er lurt å ha en spade og varme klær tilgjengelig om uhellet skulle være ute og du kjører deg fast, sier Svendsen.

En undersøkelse Norstat har utført for NAF avdekker at under halvparten har slikt utstyr i bilen.

Vinterpakke

NAF anbefaler at du har med en vinterpakke med nødvendig sikkerhetsutstyr. Dette er utstyr som kan få plass i en mellomstor plastboks med lokk. Plasser boksen lett tilgjengelig slik at du får tak i utstyret i en nødsituasjon uten å måtte fjerne annen bagasje.

- Ta av store jakker når du kjører, slik at beltet sitter tett inntil kroppen. Men ha de varme klærne tilgjengelig, og om dere er flere i bilen er det lurt å ta med et pledd eller to. Ved kolonnekjøring kan det bli mye venting, så det er lurt å fylle på strøm eller drivstoff og ta med litt ekstra niste før man legger ut over fjellet, råder Svendsen.

Dette bør ligge i bilen på vinteren:

1. En god isskrape med tagger på en av sidene for å ta stålisen

2. Lommelykt

3. Startbooster

4. En sammenleggbar spade

5. Ekstra refleksvest(er)

6. Varmefolie eller pledd

7. Førstehjelpsskrin

I tillegg til den faste vinterpakken bør du ta med deg varm drikke og mat, energibar eller liknende på bilturen til fjells.