Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



«Advarsel, bomstasjon! Advarsel, bomstasjon!».

Den smått paniske stemmen velter ut av høyttaleranlegget i den nye Nissan-en.

Hvorfor, lurer du? Det er et godt spørsmål.

Det er ikke lett å forestille seg en verden der slike beskjeder er det minste nyttige, men likevel er systemene i nye Nissan Qashqai svært opptatt av å slå alarm hver gang (bilen tror) du nærmer deg en bomstasjon. Og dette er en funksjon du må manuelt skru av.

Har Nissan med vilje laget en irriterende bil?

MYE Å LIKE: Rattet ligger godt i hendene og setene gir solid støtte. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mindre aktuell, men for hvem?

Det starter ikke videre godt for førsteinntrykket av nye Nissan Qashqai, og det føles samtidig lenge siden det var aktuelt å reflektere rundt denne bilmodellens en gang så voldsomme popularitet. Qashqai var en av storselgerne i Norge hvor over 30.000 er registrert siden den SUV-aktige crossoveren første gang tok plass i markedet.

Nå er den mindre aktuell enn noen gang og skal straks til å grense mot å være fullstendig irrelevant, når den spennende elbilen Nissan Ariya kommer på plass. Rett rundt hjørnet er også ferske elbilkonkurrenter fra Toyota og Subaru – i tillegg til mange øvrige konkurrenter. Er det noen som helst grunn til å bry seg om nye Nissan Qashqai?

ELBILTRYNE? Nissan Qashqai ligner litt på elbilen Nissan Ariya. Det er ingen ulempe. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Trygghet og firehjulsdrift

Du fyller opp tanken og durer av sted. I Nissan Qashqai sitter en 1,3-liters firesylindret bensinmotor med det du må anta er en ganske puslete turbo boltet til. Motoreffekten på 158 hestekrefter og dreiemomentet på 270 Nm gir på ingen måte noen intens opplevelse, men drivlinjen får likevel jobben gjort. Den trinnløse girkassen gjør sitt beste med å simulere girskift som en normal automatgirkasse, og kraften sendes kjapt nok til alle fire hjul når det trengs.

0 til 100 går unna på 9,9 sekunder, men bilen føles ikke treg før du påkaller full akselerasjon. Under normale omstendigheter er det dreiemoment nok til å akkurat ikke skuffe. Kjekt nok er også styringen mer enn tilfredsstillende, tatt i betraktning at dette aldri var ment å være noen sportsbil.

Qashqai fås også med forhjulstrekk, men hvorfor velge det når du kan få trekk på alle fire? Med 140 hestekrefter starter Qashqai på 373.500 kroner, mens rimeligste modell med firehjulsdrift koster i overkant av 100.000 kroner mer. Qashqai er en bil som kan tiltrekke seg dem med en sterk aversjon mot elektriske biler, men det er også en bil for kundene som bare ikke bryr seg.

Du vil ha en ganske komfortabel, ikke farlig kostbar og greit utstyrt bil? Da er Nissan Qashqai fremdeles et brukbart valg, selv om de fleste vil prøve å overbevise deg om at en Ariya gir mer mening.

BEDRE: Skjermen mellom sjåføren og passasjeren er blitt betydelig bedre, sammenlignet med forrige Qashqai. Det skulle bare mangle. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Over en halv mill.

Testbilen ikke har høyeste utstyrsgrad, men er greit utstyrt. 524.100 kroner vil Nissan ha, men da får du framkommelighet og behøver aldri å tenke på ladehastighet, batteritemperatur og rekkevidde. Det er befriende, men samtidig betenkelig at nevnte Ariya koster omtrent det samme, bare at den har 306 hestekrefter, to elmotorer og dreiemoment på hele 600 Nm.

Velges det elektriske alternativet fra Nissan er du i 100 på 5,7 sekunder og rekkevidden, i alle fall på papiret, skal være 460 kilometer.

PRAKTISK: Bagasjerommet i Nissan Qashqai sluker brukbare 479 liter. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Solid sittestilling

Det virker kanskje bakstreversk å skulle anbefale en bil som Nissan Qashqai nå, men er du ute etter noe kjent og trygt uten ledning og risiko for å måtte fikle med ladere, apper, ladebrikker og ladekø, kan biler som Nissan Qashqai likevel friste.

Interiøret er velbygd og lekkert, setene gode og sittestillingen passe høy – perfekt for dem som sliter litt med å komme inn og ut av en litt lav bil.

Det er vår oppfatning at både Qashqai og Ariya har en betydelig visuell tiltrekningskraft, og det er neppe tilfeldig at de har flere likhetstrekk i designen.

Når unødvendige beskjeder er skrudd av, varmen er skrudd opp og bensintanken er full, er Qashqai alt annet enn irriterende. Den er påminnelsen om at elbil ikke nødvendigvis er riktig for alle riktig ennå.