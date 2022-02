Ladet 31 elbiler like lenge – resultatet varierer enormt

Et ladestopp er ikke bare et ladestopp. Det er noe mange elbileiere har erfart. Det kan nemlig være langt mellom hvor mye strøm bilen klarer å ta imot – sammenlignet med de offisielle tallene.

I praksis betyr det én ting: Det kan ta mye lenger tid å lade bilen enn du hadde ventet deg.

Nylig testet NAF og Motor ladehastigheten på 31 av elbilnyhetene på markedet. Ladetesten viser hvor lang tid det tar å lade batteriet til 80 prosent. Men de så også nærmere på en annen ting: Nemlig hvor langt du kan kjøre hver enkelt bil etter et ladestopp på 25 kilometer.

Ferdig før 25 minutter

– Hvor lang tid det tar å lade en elbil til 80 prosent er nyttig å vite for å bli bedre kjent med sin egen bil. Men siden elbilene har så ulik størrelse på batteripakken og ulikt forbruk, er ikke ladetiden i seg selv en god måte å sammenligne bilene, forklarer Anette Berve som er testansvarlig for elbil i NAF.

I 2020 startet derfor NAF med målingen av hvor langt elbilene kan kjøre etter å ha ladet i 25 minutter. Utregningene er basert på hvor raskt bilene lader og hvilket forbruk de har i rekkeviddetesten til NAF og Motor.

– I testen lader vi bilene til 80 prosent. Det er to modeller som ladet så raskt at de oppnådde 80 prosent før det var gått 25 minutter. Det er Audi e-tron GT og Porsche Taycan 4 Cross Turismo, forteller Berve, i en pressemelding.

Saken fortsetter under bildet.

Har du mye langkjøring og/eller ofte behov for å lade på hurtigladere? Da er denne testen svært relevant. Foto: NAF

Tesla får mest rekkevidde

Allerede etter 20 minutter kan du kjøre 320 kilometer med Porsches nyeste elbil, mens i Audi e-tron GT kommer du 301 kilometer på 20 minutters lading.

Men de to er ikke bilene som får mest rekkevidde. Det er nemlig Tesla Model 3 Long Range. Den gir deg 368 kilometer fra 25 minutters lading. På andreplass kommer Mercedes EQS, med 343 kilometer.

Deretter er det litt avstand ned til de neste plassene, som alle gir mer enn 250 kilometer rekkevidde på 25 minutters lading: BMW iX50, Polestar 2 Long Range, BMW i4, Tesla Model 3 SR og Tesla Model Y.

Blant de nederste på listen kommer de kinesiske bilene BYD Tang og Xpeng P7, med henholdsvis 163 og 142 kilometer. Aller nederst i denne testen kom Peugeot e-2008 med 135 kilometer.

Saken fortsetter under bildet.

Tesla gjør det skarpt i test igjen. Deres Model 3 er bilen som får mest rekkevidde fra ladestopp på 25 minutter.

Lavt strømforbruk viktig

– Dette er viktig kunnskap, i noe som nok kan oppleves som en jungel for mange med elbil. Det er nemlig svært mange ting som påvirker både rekkevidde, ladehastighet – og det man får ut av en ladestopp, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han legger til:

– Dette er spesielt relevant for de som har mange langturer og trenger å bruke hurtiglader underveis. Da er det naturligvis et viktig poeng at ladestoppene ikke blir lengre enn nødvendig. At Tesla kommer så bra ut her, skyldes en kombinasjon av at bilene deres kan ta imot mye strøm ved hurtiglading – og at de har lavt strømforbruk. Dermed kommer de bedre ut enn biler som bare leverer på én av disse to: Enten at de tar imot mye strøm, eller at de har lavt forbruk. Mens det verste i denne sammenhengen naturligvis blir lav effekt på hurtiglading og høyt strømforbruk. Da kan det bli mange og lange ladestopp, sier Benny.

– Men hvorfor varierer det så mye fra bil til bil hvor mye strøm de kan ta imot?

– Det avhenger rett og slett av hvordan bilprodusentene dimensjonerer systemene sine. Lenge var 50 kW vanlig på hurtiglading. Nå har vi biler som kan ta imot mye mer enn dette. Øker vi til 150 kW betyr det at bilen kan ta imot tre ganger så mye strøm, i alle fall i teorien. Og da går det naturligvis mye fortere å fylle på batteripakken. I tillegg kommer en viktig faktor mange kanskje ikke tenker så mye på: Nemlig hvor varmt batteriet er når du starter ladingen. Varmt batteri lader raskere enn et kaldt. Noen biler har nå mulighet for forvarming her, det kan være gull verdt.

Saken fortsetter under bildet.

Lenge var hurtiglading nærmest noe eksotisk for mange elbileiere. Men de siste årene har dette blitt svært viktig, særlig for de som har mye langkjøring. Foto: NTB

Se på eget bruksmønster

– Det er litt enklere for de som fyller bensin og diesel på tanken?

– Ja, det kan du si. Der er påfyllingshastigheten som regel helt lik. Men dette handler altså om hva elbilprodusentene har prioritert. Vi må også huske at vi fortsatt er tidlig i denne teknologien, her skjer det forskning og utvikling hele tiden. For bilprodusentene er det viktig å ikke utsette batteripakkene for altfor store påkjenninger. De holder igjen og sikrer seg en buffer mange veier, rett og slett for å unngå skader og sørge for at batteriene ikke må byttes altfor tidlig, sier Benny.

– Min oppfordring er å se på eget bruksmønster og behov først. Så ta en nøye sjekk på hvordan aktuelle modeller leverer på ulike områder. Enkelt sagt: Hvis du uansett nesten alltid greier deg med å lade hjemme, er ikke dette en veldig stor problemstilling. I motsatt ende: Har du mange lange turer og er avhengig av hurtiglading underveis: Da blir det mye mer relevant, avslutter Benny.

Så langt du kan kjøre etter å ha ladet i 25 minutter Audi e-tron GT – fulladet på 20 minutter, 301 kilometer rekkevidde. Porsche Taycan 4 Cross T – fulladet på 20 minutter, 320 kilometer rekkevidde. Tesla Model 3 LR Dual Motor – 368 kilometer rekkevidde. Mercedes EQS 580 4MATIC – 343 kilometer rekkevidde. BMW iX50 Drive – 280 kilometer rekkevidde. Polestar 2 LR Single Motor – 270 kilometer rekkevidde. BMW i4 M50 – 264 kilometer rekkevidde. Tesla Model 3 SR – 261 kilometer rekkevidde. Tesla Model Y LR Dual Motor – 259 kilometer rekkevidde. VW ID.3 PRO S – 246 kilometer rekkevidde. VW ID.4 – 238 kilometer rekkevidde. Hyundai Ioniq 5 2WD – 237 kilometer rekkevidde. Kia EV6 4WD – 233 kilometer rekkevidde. Skoda Enyaq iV80X – 232 kilometer rekkevidde. Kia EV6 2WD – 230 kilometer rekkevidde. Polestar 2 LR Duel Motor – 222 kilometer rekkevidde. Volvo C40 Recharge – 222 kilometer rekkevidde. Mercedes EQA 250 – 219 kilometer rekkevidde. Hyundai Ioniq 5 LR 4WD – 218 kilometer rekkevidde. Skoda Enyaq iV80 – 217 kilometer rekkevidde. Cupra Born – 207 kilometer rekkevidde. VW ID.4 GTX – 202 kilometer rekkevidde. BMW iX xDrive 40 – 199 kilometer rekkevidde. Mercedes EQB 350 4MATIC – 199 kilometer rekkevidde. Audi e-tron Q4 40 – 195 kilometer rekkevidde. Audi e-tron Q4 50 quattro – 181 kilometer rekkevidde. NIO ES8 7-seter – 171 kilometer rekkevidde. Opel Mokka- e – 169 kilometer rekkevidde. BYD Tang – 163 kilometer rekkevidde. XPENG P7 4WD High Performance – 142 kilometer rekkevidde. Peugeot e-2008 – 135 kilometer rekkevidde.

Fakta om testen og resultatene

Utregningene er basert på ladetesten utført under NAF og Motors elbiltest i slutten av januar. Bilene er ladet fra mellom 3 og 9 prosent – til 80 prosent. Alle bilene kjøres i minst to timer på motorvei for å varme opp batteriet før lading. NAF måler effekten (kW) bilen lader med underveis samt mengden strøm mottatt ved 80% (kWt).

For bilene som har funksjon for forvarming av batteriet før hurtiglading, benyttes dette. Alle bilene er ladet på Ionity på Dal, mens Tesla er ladet på Kløfta Supercharger.

Saken ble først publisert på Broom.no.