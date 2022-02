Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Kanefart defineres ifølge Wikipedia som «lystkjøring med hest og slede vinterstid». Ofte med reinsdyrskinn rundt kroppen og noe flytende å varme seg på, gjerne med noe som gjør det enda lystigere.

Med en Mustang Mach-E GT fra Ford på realt vinterføre kan kjøringen også bli mer enn normalt lystbetont. Det sørger 487 hestekrefter, et effektivt firehjulstrekksystem og ikke minst et tretrinns ESP-system som kan skrus helt av for. Bilen er også senket 1,7 centimeter, har fått stivere fjærer og større stabilisatorstag enn utgangspunktet.

GALOPP: GT-versjonen har fått en del sorte detaljer, inkludert i grillen. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Justerbare og adaptive såkalte Magnaride støtdempere, som tilpasser seg både kjøreoppsettet og kjørestilen, ventilerte Brembo bremser, større hjul og Fords egenutviklede Performance sportsseter øker også gleden for de lekne i GT-modellen.

GT_STYLING: Store hjul, tøffe felger, røde bremsekalippere, lakkerte hjulbuer og sorte detaljer røper at dette ikke er en helt ordinær Ford Mustang Mach-E. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Forutsigbar

Med mindre du virkelig overdriver er bilen forutsigbar i sin oppførsel. Styringen er så følsom at du bør vite hvor hjulene peker og gassresponsen så direkte at det er enkelt å justere hjulspinn og graden av skrensing. Sammen med det velfungerende firehjulsdriftssystemet, hvor de fleste kreftene sendes til bakhjulene, er det enkelt å kontrollere bilen når fartsretningen ikke nødvendigvis korrelerer med fronten på bilen.

SMÅTT: Instrumentpanelet er lite og har kun det mest nødvendige av kjøreinformasjon. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

En av nyhetene på den nye GT-versjonen er også kjøreprogrammet «Helt Utemmet». Dette er ment for effektiv kjøring på bane, men begrenser faktisk effekten noe for å unngå å lade ut batteriet for fort. Det liker heller ikke kuldegrader, så da får man klare deg med «Utemmet» som vi kjenner fra tidligere. Alle de 487 hestekreftene er da tilgjengelig i fem sekunder av gangen, men på vinterføre har det liten praktisk betydning.

Akselerasjonen fra 0 til 100 kilometer i timen på 3,7 sekunder kan du uansett glemme med vinterdekk og toppfarten på 200 er av akademisk betydning. Å kjøre forbi søndagskjørere og andre sinker på vei opp til fjellet er likevel ingen utfordring, så lenge du tar alle intelligente forholdsregler.

LED-LYS: De klassiske Mustang-lyktene bidrar til et tøft utseende bakfra. Foto: Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Temmet

I de to mest aggressive kjøreprogrammene er det i praksis oppstramming av understellet som påvirker bilen mest på vinterføre. Kjøreprogrammene «Stille» og «Aktiv» gjør derfor også nytten med litt mykere dempere, selv om litt av effekten er strupet. Slappere gassrespons er heller ingen ulempe på glatt underlag, og en temmet hest er ofte å foretrekke.

Selv om vinterføre kan gi mye glede for de aktive sjåførene, er det også noen ulemper, ikke minst når det gjelder elbiler. Ford Mustang Mach-E GT er med sine 2,3 tonn tung, noe som merkes godt når rattet benyttes og bremsene aktiveres på glatte vinterveier.

OVERSIKTLIG: Du kan også lese av hva energien blir brukt til og hva det i praksis betyr for forbruket. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Ingen fasit

Rekkevidden reduseres betraktelig, litt avhengig av antall kuldegrader, kjørestil og topografi. Ladehastigheten reduseres også noe, samtidig som Ford ikke er best på lading over 80 prosent, i alle fall foreløpig. Fasitsvar på rekkevidde finnes som kjent ikke, men vår aktive kjøretur på 274 kilometer i rundt 10 kuldegrader med en del høydemetre ga gjenværende kjørelengde på kun 24 kilometer.

Lading av batteriet fra 11 til 76 prosent tok deretter ikke lenger tid enn en handletur i butikken, noen minutters arbeid og litt surfing på mobiltelefonen ved en 150 kw ladestasjon. Det finnes heller ingen fasitsvar på ladetid, men å forholde deg til rekkevidde og lading er noe du er nødt til å lære deg.

Dyp og krevende snø var det lite av på Østlandet i julen, men alt tyder på at fremkommeligheten til bilen er god. Sikkerhetssystemene bidrar dessuten til redusert ulykkesrisiko, noe Trygg Trafikks ulykkesstatistikk stadig bekrefter.

SPORTY: Ford har gått bort fra Recaro og lager nå sine egne Performance-seter som bør tilfredsstille de fleste. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Pyntet

For uten de nye setene og noen semskede detaljer er GT-versjonen lik de andre Mach-E-modellene innvendig. Utvendig har bilen fått en mørk front med større og lavere frontspoiler. Hjulbuene er lakkert i bilens farge mens taket, sidespeilene, skjørtene og baklyktene er sorte.

Den store skjermen i midtkonsollen fungerer tilfredsstillende og har en lang rekke funksjoner, om enn ikke like godt som hos Tesla. Det lille instrumentpanelet gir deg kun det mest nødvendige av kjøreinformasjon og Head-up display må du klare deg uten. Varmetråder i frontruten er praktisk, slik FordPass Connect er for dem som vil styre bilen fra mobiltelefonen, bruke WiFi eller nyte godt av LiveTraffic i navigasjonen.

OPPGRADERT: Førermiljøet er oppgradert med sportsseter og semskete paneler, for øvrig er førermiljøet likt som før. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Familiebil

Uansett om du karakteriserer bilen som en lav SUV eller en høy Crossover, er plassen ombord god i både for- og baksetet. Et akseptabelt lasterom og tredelt bakseterygg med skiluke øker fleksibiliteten, mens det store glasstaket gir lys i en ellers vanligvis mørk årstid.

Bak rattet i en Ford Mustang Mach-E GT blir nemlig vinteren lysere og lystigere, spesielt for den aktive sjåføren. Tradisjonell kanefart med en eller to hester kan være lystig nok, men med 487 hester kan den også bli helt vill.