Utsolgt – nå er det slutt for stor bilsuksess i Norge

Den var litt rar og annerledes da den kom. Ulik alt annet vi hadde sett fra BMW. Grillen med de etter hvert så kjente «nyrene» var nesten det eneste som avslørte at dette var nettopp en BMW.

Ellers var den kort og litt høy, den hadde en merkelig knekk på karosseriet ved bakre siderute. Et annet særtrekk var de høye og smale hjulene. Den første tiden slet man med å få tak i vinterdekk som passet.

Vi i Broom hadde vårt første møte med bilen på Aker Brygge i forbindelse med et TV-opptak til TV 2 Nyhetskanalen. i3 var egentlig litt hemmelig ennå, så vi fikk ikke kjøre den. Men vi ble overrasket over den innvendige plassen da vi fikk sitte i den.

Rundt 10 prosent av i3-produksjonen har havnet i elbil-landet Norge. Det er et oppsiktsvekkende høyt tall.

2018 var beste i3-året

Resten er historie, som det så fint heter. Lille, elektriske BMW i3 har gått sin seiersgang i Norge. Den har vært og er en kjempesuksess. Mer enn 30.000 biler er levert her hjemme i de ni årene modellen har vært på markedet.

Dette var den aller første bilen fra BMWs i-avdeling og den første helelektriske BMW-en i serieproduksjon. Bilen kan vel nesten kalles et lite eksperiment fra BMWs side. Den var proppfull av nyvinninger og innovasjoner. Blant annet ved utstrakt bruk av karbon, men også på bærekraft og produksjonsprosesser. BMW var langt framme her. Det er liten tvil om at det har gitt bilprodusenten fra München mye og verdifull erfaring med elbiler.

– 2018 ble et toppåret for i3 i Norge. Da ble det registrert 5.687 biler og vi noterte uoffisiell verdensrekord i oktober samme år, da vi skrev nærmere 1.100 nye kontrakter på i3 i løpet av én måned.

Det sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør for BMW i Norge, til Broom.

– I flere år har den vært vår soleklart mest solgte modell. Ikke bare det. Over 80 prosent av kundene på i3 er førstegangskjøpere av BMW. Med andre ord har modellen rekruttert en rekke nye BMW-kunder, forklarer Tegneby videre.

Stengt for nye ordre

Han bekrefter med det at modellen ikke bare har vært viktig, men svært viktig, for BMW. Ikke minst her i Norge.

BMW i3 har vært en bestselger og en viktig modell for oss, sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør for BMW i Norge.

i3 får heller ingen direkte etterfølger.

– Vi ser nå en dreining i segmentet for de minste bilene, hvor mange nå beveger seg opp en klasse, til en kompakt SUV eksempelvis. Det passer godt inn for lansering av BMW iX1 som er senere i år. Denne bilen vil trenge produksjonskapasiteten som i3 opptar nå. iX1 vil overta rollen som vår «minste elbil», sier Tegneby.

Allerede i fjor stoppet produksjonen for det amerikanske markedet. Nå følger Europa og dermed Norge etter.

– Ja, det stemmer. Vi måtte stenge for nye ordre forrige uke da vi har solgt ut vår andel av produksjonen frem til sommeren, forklarer Tegneby til slutt.

i3 var den aller første bilen i BMWs i-serie. Det er nå ni år siden den dukket opp første gang og bød på noe helt nytt fra den tyske produsenten.

Fortsetter som populær bruktbil

På bruktbilmarkedet derimot vil bilen leve videre i mange år. Også i dette markedet er den populær. Tall fra finn.no viser at den sammen med Nissan Leaf og VW e-Golf er elbilen det søkes mest på.

Elbiler selges også raskere enn bensin- og dieselbiler på bruktmarkedet. De har en gjennomsnittlig salgstid på 19 dager, mens de fossile variantene ligger på 25 - 27 dager.

Prisene starter på rundt 75.000 kroner for rimeligste i3, som gjerne har gått langt.

Kan man legge 150.000 kroner i en brukt i3, får man en fire år gammel bil med største batteripakke som har gått rundt 60.000 kilometer. Det er fortsatt mye elbil for pengene.

Bilen har blitt oppgradert flere ganger underveis med ulike batteripakker og dermed også ulik rekkevidde. Dette er det smart å sette seg litt inni om man vurderer en brukt i3.

Men hadde du tenkt å bestille deg en helt ny – ja, da er du altså for sent ute.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no