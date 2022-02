Topp 20: Her er bruktbilene som selges raskest

Å selge bruktbil kan være både hyggelig og innbringende. Men det kan også være tidkrevende og etter hvert ganske frustrerende.

Noen biler er nemlig vanskeligere å selge enn andre. Og da er det som regel bare én ting som gjelder: Lav pris.

Men hvor mye varierer dette mellom merker og modeller? Det vet markedsplassen finn.no mye om. De har omtrent monopol på omsetning av bruktbiler i Norge og har mye statistikk rundt dette.

Volvo skiller seg ut

Nå har Finn delt tall rundt de mest søkte bruktbilene i fjor og hvor lang tid det tok før disse ble solgt.

Ett merke skiller seg klart ut her, nemlig Volvo. Bilen som omsettes raskest av alle på topp 20 er Volvo V90. I gjennomsnitt tar det 21 dager å selge denne bilen.

Andreplassen kommer også fra Volvo, der finner vi den store SUV-en XC90. 22 dager er gjennomsnittlig salgstid her. Det er en Volvo på tredjeplass også, riktignok deler den plassen med en annen bil. Vi snakker om Volvo XC60 – og Volkswagen Transporter. 23 dager er fasit for dem begge.

Feil pris, feil bil – eller feil selger

– Interessante tall

Andre generasjon XC90 har vært en stor suksess for Volvo, dette er også en attraktiv bil på bruktmarkedet.

En dag lenger tar det i gjennomsnitt å selge en Nissan Leaf. Mens lille Toyota Yaris tar sjetteplassen med 25 dager.

Helt i andre enden av skalaen er for øvrig Ford Focus med 32 dager – og BMW 5-serie med 33 dager.

– Dette er interessante tall og de gir en god pekepinn både for de som selger og kjøper bil. Bruktmarkedet følger langt på vei nybilmarkedet her. Biler som er populære som nybiler er også attraktive bruktbiler, Men det skiller altså ganske mye på hvor lang tid det tar å selge biler som i utgangspunktet er populære, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Hva tror du det skyldes?

– Det er nok ganske sammensatt. Det handler om merker og modeller, ikke minst også drivlinjer. Dessuten biltype. Antall biler ute i markedet er også en faktor. Og så har vi sett store endringer i bruktmarkedet de siste årene. Noen modeller har blitt mindre kurante i manges øyne, mens andre har opplevd det motsatte. Alt dette kan gi et ganske uoversiktlig bilde, sier Benny.

– Dieselbilene kommer knapt innenfor døren før de er solgt

Viktig å lage god annonse

Ikke alle bruktbiler er enkle å selge kjapt. Da er løsningen som regel å senke prisen.

– Hva er rådet ditt til de som sliter med å få solgt bilen sin?

– Til syvende og sist er prisen det aller viktigste. Ingen biler er verdt mer enn det noen er villige til å betale for den. Mange selgere har nok også ganske urealistiske forventninger til prisen. Det er lett å sammenligne seg «oppover» her. Man ser på hva tilsvarende biler ligger ute til, og legger seg gjerne litt over. Husk at biler fra privatpersoner generelt skal være billigere enn biler solgt fra en forhandler, med garanti. Og husk også at de aller fleste legger inn litt prutningsmonn i prisen de går ut med.

– En annen ting mange slurver litt med er selve annonsen. Når du skal selge en bil er det viktig å gjøre det så bra som mulig. Lag en god og informativ annonse og ikke minst: Ta mange og gode bilder av bilen. En nylig service eller fersk EU-kontroll er også gull verdt. Det gir trygghet for både selger og kjøper, avslutter Benny.

Så lang tid tar det å selge de mest populære bruktbilene 1. Volvo V90 – 21 dager 2. Volvo XC90 – 22 dager 3. Volvo XC60 – 23 dager 3. VW Transporter – 23 dager 5. Nissan Leaf – 24 dager 6. Toyota Yaris – 25 dager 7. Toyota RAV4 – 26 dager 7. VW Golf – 26 dager 9. Skoda Octavia – 27 dager 9. VW Passat – 27 dager 9. Volvo V60 – 27 dager 12. Audi A3 – 28 dager 12. Audi A4 – 28 dager 12. BMW i3 – 28 dager 12. Mitsubishi Outlander – 28 dager 16. Mercedes C-Klasse – 30 dager 17. BMW 3-serie – 31 dager 17. Mercedes E-Klasse – 31 dager 19. Ford Focus – 32 dager 20. BMW 5-serie – 33 dager Alle tall fra finn.no.

