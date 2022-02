Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



BEVERLY HILLS: Blant et utall og utelukkende nyvaskede, blanke, velutstyrte og kostbare SUV-er, sportsbiler og luksusglis, passer det perfekt å cruise langs Santa Monica Boulevard i Bevely Hills i en Bentley Flying Spur Hybrid.



Her er fortauene kostet, hekkene nyklippet, gresset frisert og kunst utplassert på grøntområdene, mens kameraer og lokalt politi overvåker hundeluftere, joggere og andre som befinner seg i området. Uteliggerne trives tydeligvis dårlig her enn i resten av Los Angeles og jo nærmere du kommer Rodeo Drive, jo mer tydelig blir det at dette er et område for de virkelig rike.

VELKOMMEN: Stigtrinnet med opplyste logoer omkranset av aluminium og skinn gjør det fristende å stige ombord. Foto: Bentley

Mange av bilene som hører til i dette området har derfor store motorer, sportseksos og et prangende ytre, så da er det befriende å kunne trykke på EV-knappen og gli lydløst rundt i den store britiske bilen, sammen med en og annen Tesla og noen andre ladbare biler.

Med kun 136 hestekrefter i elmotoren er ikke akselerasjonen ved elektrisk kjøring spesielt rask, men trafikken i Los Angeles tilsier at det kun er hvis du står først i lyskrysset at du får utnyttet særlig mange av hestekreftene du har under panseret. Det er det faktisk en hel del som gjør, og skulle du stå der med din Bentley, har du en bensinmotor på 416 hestekrefter i tillegg, som får deg opp i 100 kilometer i timen på kun 4,3 sekunder.

KRYMPER: Førermiljøet er både lekkert, omfattende og brukervennlig, og bak rattet føles bilen mindre enn den er. Foto: Bentley

Innvendig eufoni

Å gli stille rundt er ikke fordi lyden i utgangspunktet er plagsom, i hver fall ikke inne i bilen, for Bentley har ikke spart på lydisolerende materialer. Du hører riktignok den flotte V6-motoren under panseret når du presser mye luft og bensin inn i den, vindsuset kan registreres i høye hastigheter og skjøtene i betongelementene på amerikanske motorveier merkes, men desibelnivået er lavt.

Har du bestilt bilen med det fantastiske stereoanlegget Naim for Bentley på 2.200 watt med 19 høyttalere kan desibelnivået økes til det uforsvarlige uten at lyden forvrenges, uansett om du lytter til Jay-Z, Madonna, Pink Floyd eller Beethoven. Prisen på 67.000 kroner for anlegget kan forsvares av musikkelskere, slik resten av bilen og mye av ekstrautstyret også kan.

Prisen på 2,7 millioner kroner overstiger raskt 3 millioner når bilen er ferdig utstyrt. Du kan velge og vrake i design-, teknikk- og Mulliner-pakker, mens skinn, krom og treverk bare er noe av det du kan fråtse i på innsiden. Ren skreddersøm og individuelle fargevalg er også en mulighet, og Bentley hevder det er totalt 56 milliarder muligheter å spesifisere bilen på, så naboen har neppe den samme.

LEKKERT: Tredimensjonale skinnpaneler i dørene er en lekker detalj. Foto: Bentley

Penger spart

Du sparer uansett rundt 400.000 kroner sammenlignet med V8-versjonen på grunn av de gunstige avgiftene når du kjøper en plugg-inn-hybrid. Ytelsene er imidlertid hakket bedre, samtidig som du kan spare noen kroner på å kjøre elektrisk i opptil 50 kilometer. Ikke det at noen hundrelapper spart er noe stort poeng for en Bentley-kunde, men miljøargumentet kan være det, samtidig som det er greit å slippe hyppige turer til bensinstasjonen.

Stiger du inn i det to- eller tredelte baksete, samt passasjersetet foran, merker du at dette er en stor bil. Bagasjerommet er beskjedent, men virker større enn de 351 literne skulle tilsi.

Mange Bentley-eiere liker å bli kjørt, men også å kjøre selv. Da er det interessant å merke seg at når du setter deg inn bak rattet virker bilen umiddelbart mindre. Med sine 5,3 meters lengde og vekt på 2,5 tonn er det en stor og tung bil, men når du kjører føles det ikke slik.

DISKRET: Hekken fremstår i overkant diskret, selv med sorte eksorør og karbonspiler, men de 22-tommer store Mulliner-felgene gir et tøft uttrykk fra siden Foto: :Bentley

Raskere enn V8

Akselerasjonen er kjappere enn i V8-versjonen og toppfarten på 285 bør holde for de fleste. I byen og på småveier kan du uanstrengt og komfortabelt tråkle deg rundt med kameraer, sensorer og andre hjelpemidler, slik filskiftholder og aktiv cruise control gjør på motorveien.

Litt avhengig av dagsform og underlag kan du stille inn bilen i Comfort, Sport eller Bentley (sic.), samt individuelt oppsett av kjørefunksjonene. Du kan også heve bilen over grovt underlag eller dyp snø, og du kan velge om du vil kjøre elektrisk, fossilt, eller la bilen velge det mest effektive i hybrid.

LUKSUS: En av de 19 høyttalerne i det fantastiske Naim-anlegget pakket inn i mykt skinn og lekkert valnøttpanel. Foto: Bentley

I motsetning til SUV-en Bentayga Hybrids tradisjonelle automatkasse har Flying Spur en dobbeltclutchkasse, som for alle praktiske formål er mer effektiv og komfortabel. Sammen med 106 flere hestekrefter betyr det at sedanen er hele 1,2 sekunder raskere på sprinten.

Når du befinner deg på smale og svingete veier kan du også kjøre fort, så lenge du ikke overdriver, da bilen kan fremstå både sporty og morsom. Dekkene i 275/35 og 315/30 dimensjon borger for godt veigrep, både ved akselerasjon, i svinger og ved bremsing. Setene gir ikke samme støtte som i en Porsche og størrelsen setter visse begrensinger, men den justerbare og adaptive luftfjæringen, variable styringen og solide bremsene gjør at du kan nyte bilen som en aktiv sjåfør også.

HÅNDSØM: Diamantmønster, kontrastsømmer og brodert logo vitner om at Bentley har en stor og god syavdeling. Foto: Bentley

Ekte luksus

Bentley har også løst gåten med å få bremsepedalen til å koble umerkelig mellom generator og skiver, så kjøreopplevelsen er ikke så nummen og ufølsom man skulle frykte når man setter seg inn og ned i deilige setene med varme, kjøling og massasje. Tykke saueskinnsmatter, broderte skinnflater, doble kontrastsømmer og sydde logoer gir også inntrykk av mest mulig luksus.

Det unike Rotary Display lar deg velge mellom interiørpanel, klassiske klokker eller en stor skjerm i midtkonsollen, mens øvrig kjøre- og annen informasjon kan betjenes og avleses i det digitale instrumentpanelet eller head-up displayet. Mye av dette skjer praktisk fra rattet, mens hovedskjermen betjenes med berøring eller via kommandohjulet mellom setene. Stemmestyring er også mulig for en rekke funksjoner, noe som er både praktisk og trygt. Økt sikkerhet i mørket får du med infrarødt Night Vision, som ser både rådyr og fotgjengere før deg.

Foruten utallige fargealternativer kan du velge bilen med krom eller sorte detaljer, samt noe karbon og valgfrie logoer. LED Matrix-lys i diamantslipinnfatning på hver side av den store grillen gir et majestetisk uttrykk, mens hekken er diskret på grensen til litt kjedelig. 22-tommers Mulliner-felger bidrar til en tøff sideprofil, så gjenstår det bare om dette er noe du ønsker å sette deg inn i.

PRAKTISK: En kombinasjon av berøring, stemmestyring, kommandohjul og rattbetjening gjør bruken av de mange funksjonene brukervennlig. Foto: Bentley

Mer luksus

For uten den gode plassen er materialkvaliteten og utstyrsnivået med på å løfte opplevelsen til uante høyder. Det deiligste skinnet med tredimensjonalt diamantdesign på seter og dører, mer skinn i taket og overalt ellers, bortsett fra der ulakkerte valnøttpaneler dekker resten. Sammen med sportspedaler i metall og gummi samt avansert stemningsbelysning er du rar dersom dette er noe du ikke ønsker å sette deg inn i.

Bilen er selvfølgelig dyr, men du får det du betaler for. Du betaler samtidig minimalt med avgift til staten, både ved kjøp og småkjøring. Du kjører eller fraktes rundt i en av de mest komfortable bilene som noen gang er skapt, uten at du gir slipp på ytelser eller kjøreegenskaper. Så lenge du erkjenner at det er en stor og tung bil, gjerne nyvasket, blank, velutstyrt og kostbar, er det utvilsomt en av de mest luksuriøse og vellykkede storbilene som er produsert. Slik de liker dem i Beverly Hills også.