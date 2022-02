Nå skal den unike norske bilsamlingen selges

Store, verdifull og private bilsamlinger forbinder vi gjerne med utlandet og eksentriske rikinger.

Men slik behøver det slett ikke å være. Nå er faktisk en av Europas største bilsamlinger til salgs – og det i Norge. En unik samling av ulike kjøretøyer som møysommelig har vokst seg stor i løpet av 64 år.

For i 1958, samme året som Rolf Wee startet sitt lille transportselskap i Haugesund, begynte han å samle på og restaurere gamle eldre kjøretøy. Dette ble en livslang hobby som skulle resultere i en helt unik samling eldre og nyere veteranbiler, veteranlastebiler og veteranmotorsykler.

I dag består samlingen av i alt 140 kjøretøy som står utstilt i et 3.000 kvadratmeter stort lokale i Frakkagjerd i Tysvær kommune. Lokalet tilhører WeeGruppen, en samling familieeide virksomheter som med tiden har vokst ut av Rolfs opprinnelige familieselskap Rolf Wee Transport.

Selger veteranbilsamlingen

I fjor sommer gikk gründeren, bilsamleren og oldefaren Rolf Wee bort, 81 år gammel. Familien og arvingene har i ettertid kommet fram til at det beste nå er å selge den innholdsrike samlingen.

– Dette er en imponerende samling kjøretøy som min far brukte mesteparten av sin livstid på å anskaffe og restaurere. Her snakker vi om mange tusen timer nedlagt. De siste årene åpnet han også dørene til et bilmuseum her i Tysvær, slik at bilinteresserte skulle få gleden av å oppleve samlingen og livsverket hans, forteller eldste sønn og daglig leder i utstyrsleverandøren Wee.no, Rune Wee.

– Dessverre har ingen i familien kapasitet til å forvalte en kulturskatt som dette, og derfor har det blitt avgjort at samlingen nå selges i sin helhet, forteller Rune.

Les også: Dette var en liten sensasjon da den kom

Sjeldne biler og et jagerfly

Rolf Wee ved en av sine personlige favorittbiler, en Chevrolet Impala fra 1960.

Den eldste bilen i samlingen er en Citroen fra 1922, som Rolf Wee kjøpte i Tyskland i tidlig på 1970-tallet. Fra 1950- og 60-tallet samlet Rolf biler fra alle de største merkene, så som Bedford, Chevrolet og Dodge. Russiske merker var relativ vanlige i Norge før i tiden, og er i utstillingen representert med biler fra Volga, Lada og Pobeda.

Samlingen inneholder også eksklusive Daimler- og Rolls-Royce-modeller, samt Rolf Wee sine to favorittbiler: Chevrolet Impala fra 1960 og Mercedes-Benz 450 SLC fra 1974. Lokalene huser også en rekke traktorer, brannbiler, taxier og motorsykler, samt kanskje det mest eksotiske: Et russisk jagerfly fra 1974.

Rolf Wee sin samling av rundt 80 veteranlastebiler er en av de største i sitt slag i privateie i Europa.

Les også: Sportsbilene står og forfaller – men eieren nekter å selge

– Trenger en engasjert eier

Ansvaret for salget av samlingen ligger hos Rolf sine tre døtre, som er representert ved Birger Førre. Han håper veteranbilsamlingen til slutt vil havne hos en engasjert eier som kan forvalte kulturskattene på en god måte.

Rolls-Royce og Daimler er typiske samlerbiler. Her med Rune Wee midt i mellom bilene.

– Kort fortalt utgjør denne samlingen 100 år med bilhistorie, der nær sagt alle epoker og biltyper er representerte. Å vandre igjennom denne samlingen er rett og slett som en tidsreise, og noe jeg unner alle bilinteresserte, sier Førre i en pressemelding.

– Vi snakker om en totalverdi minst 10 millioner kroner, så dette er en betydelig investering. Samtidig håper vi at en ny eier vil kunne gi mange av bilene nytt liv, og samtidig skape gode opplevelser for mange bilfrelste. Denne samlingen fortjener mer enn å stues vekk i et støvete lokale, avslutter Birger Førre.

Les også: Hus til salgs – i garasjen er det plass til 72 (!) biler

Denne saken ble først publisert på Broom.no.