Nye Range Rover:  – Fantastisk bra salg!

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

Vanlige nordmenn hamstrer elbiler. Andelen når nye høyder og alle andre biltyper faller ifra på statistikken. Om du imidlertid ikke vil være en del av folket, men likevel ønsker en bil som for øyeblikket later til å være populær blant Norges mer bemidlede, er det kanskje en ny Range Rover som passer best.

Salget er i alle fall gang, nå også med mulighet for å bestille de to ladbare modellene. Etter sigende er salget over all forventning, for så langt er det lagt inn bestilling på 183 biler i Norge.

– Samme dag som vi åpnet for bestilling av den ladbare hybriden fikk vi 57 ordre. Det er helt fantastisk, sier Fam Christina Gudim, PR-sjef hos den norske Jaguar Land Rover-importøren NCG Import.

Over to millioner kroner

Den mest solgte modellen er Range Rover P510e Autobiography som starter på 2.053.900 kroner. 77 av de bestilte bilene er av denne typen, som har 510 hestekrefter, er ladbar og har en helelektrisk rekkevidde på 113 kilometer. Videre er det bestilt 31 stykker av P440e-modellen som har samme rekkevidde og sekssylindrede bensinmotor, men 440 hestekrefter.

Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at det så langt er bestilt 47 stykker av den V8-motoriserte Range Rover-modellen P530. I Autobiography-utgave, som 91 prosent av alle nordmenn foretrekker, er startprisen på 2.634.900 kroner.

530 HESTEKREFTER: Nye Range Rover fås med en V8-motor fra BMW. Foto: Land Rover

– Når det gjelder drivlinje så utmerker de ladbare hybridene seg. De åpnet for bestilling 27. februar i år, men salget av V8 har også vært utrolig bra, forteller Gudim.

Range Rover P530 har en BMW-produsert 4,4-liters twin turbo V8 som yter 530 hestekrefter og 750 Nm. 0 til 100 skal gå unna på 4,6 sekunder, men den ladbare hybriden med 510 hestekrefter ligger ikke langt bak. Denne skal klare samme øvelse på 5,5 sekunder.

Leveringstid

84 av de 183 bilene er bestilt i metallicfargen Santorini Black. At nordmenn foretrekker sorte og grå biler er kanskje ikke noen overraskelse, men at den nest mest populære Range Rover-fargen er den såkalte Belgravia Green, en forholdsvis dyp og klassisk grønnfarge, er mer interessant. 25 av de bestilte bilene kommer til Norge med denne fargen.

Bilbransjen plages av mangel på halvledere, som forsinker leveringen av nye biler. Også Jaguar Land Rover er påvirket av problemene med tilgang på mikrobrikkene, men det antas at en Range Rover som bestilles i dag kan leveres i oktober i år.