Nye Bobler på Tynset

TYNSET: Bilens utetemperaturmåler krabber så langt ned på minusskalaen at vi nærmer oss 20-tallet på vei oppover Østerdalen.

Fortsatt langt «varmere» enn de nivåer Kjell Aukrust beskrev så fargerikt, men kaldt nok for oss i det vi ankommer målet: T1 Motor på Tynset.

VINTERIDYLL: Den gamle Bobla utenfor inngangen levner liten tvil om hva T1 Motor på Tynset driver med. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Langveisfarende kunder

Her, langt fra «sentrale strøk» og større byer med potensielle kunder ligger Folkevogn-eksperten som på bare noen få år har opparbeidet seg et godt rykte i Boble-miljøet i hele landet fra nord til sør.

Som for en god restaurant spiller beliggenheten mindre rolle. Det er resultatet som teller. Og de triller bokstavelig talt ut av døra mange ganger i året. For nå har de håndfull eiere/ansatte fått Boble-restaurering så i fingrene, og prosjektene er så mange, at det nærmer seg en liten fabrikk.