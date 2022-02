Elbilene har økt markedsandelen sin kraftig de siste årene og er nå fullstendig dominerende på nybilmarkedet. I år er det ventet at de tar over 70 prosent av totalmarkedet.

På bruktmarkedet er situasjonen ganske annerledes. Her er de fossile bilene fortsatt i stort flertall. Elbilandelen øker imidlertid sakte, men sikkert. Tall fra Finn.no viser nå at 14 prosent av personbilene som er annonsert der er elbiler.

Trenden er også tydelig: Elbilene omsettes kjappere enn tidligere, samtidig som gjennomsnittsprisen øker.

Tar 19 dager å selge

– Dette har nok sammenheng med flere ting, slik som økt etterspørsel, og nyere, større og dyrere elbiler som kommer ut i bruktmarkedet. Vi ser stor etterspørsel etter bruktbiler, som igjen gir høy omløpshastighet. Så ser vi at mange forhandlere opplever at det kan være vanskelig å få tak i brukte biler, selv om det er mye biler i omløp. Til slutt er det særlig stor etterspørsel etter elbiler, sier Eirik Håstein som er leder for Finn motor.

I gjennomsnitt tar det nå 19 dager å selge en elbil. Diesel og hybridbiler har begge en gjennomsnittlig «liggetid» på 25 dager, mens det tar 26 dager å selge en bensinbil. Vi skal ikke veldig langt tilbake i tid før dieselbilene ble solgt raskere enn elbilene.

Nissan Leaf er elbilen det norske folk har trykket til sitt bryst. Den har på mange måter blitt elbilens svar på «Folkevogna». Foto: broom

Ønsker fortsatt å kjøpe diesel

Men mange biler med dieselmotor er fortsatt attraktive på bruktmarkedet:

– Dieselbilen er fortsatt ikke død. Det er mange som selger denne drivstofftypen, og det er den det finnes mest av i bruktmarkedet. Det ser ut til at folk fortsatt ønsker å kjøpe diesel, sier Håstein, i en pressemelding.

Generelt er det større biler som er mest attraktive med dieselmotor, typisk SUV-er og enkelte stasjonsvogner. Kjøpegruppen er gjerne de som kjører langt eller har behov for å trekke tunge lass – eller rett og slett ikke er klare for overgang til elbil.

Små biler med bensin- eller dieselmotor er mer tungsolgte. I den bilklassen er det elbil som nå gjelder for svært mange.

