Alvorlig feil: Ville brukt nesten en halv kilometer på å stoppe

Svinesund er Norges hovedport mot Europa. Her passerer det hvert døgn 1.500 - 2.000 vogntog inn til landet. På de mest hektiske dagene kan antallet komme så høyt som 3.500.

Statens vegvesen har egen kontrollstasjonen på Svinesund, med vaktlag på tre-fire personer.

Hvilke biler som skal sjekkes nøyere, avgjøres etter hvert som bilene passerer over vekta. Her starter utvelgelsen, samtidig med at kontrollørene sjekker visuelt etter synlige feil og svakheter på dekk og hjul, bremser, bredder, høyder og lastsikring. Det handler til dels også om lukt, og om nødvendig om smak.

Vogntoget stakk av - så oppdaget kontrollørene dette

Bremselengde: 462 meter!

Treffprosenten er høy. Det er gjerne feil og mangler på to av tre kjøretøy som sjekkes – de fleste av disse er tunge lastebiler. Ikke sjelden er det her snakk om totalvekt opp til 50 tonn, og da er det lett å tenke seg hvilke konsekvenser bremsesvikt kan få.

Hvor ille det faktisk kan stå til, viste en kontrollrapport fra Statens vegvesen på Svinesund nylig. Da ble et utenlandsk vogntog kjørt på bremsetesteren – og resultatet var sjokkerende.

«Bremseprøven avslørte at traileren var så og si fri for bremser,» står det i rapporten. Dette var ingen overdrivelse. Testresultatet viste at bremsene på traileren isolert ville gitt en bremselengde på 462 meter ved 80 kilometer i timen – eller nesten en halv kilometer. Kravet som skal tilfredsstilles sier 56 meter!

I dette tilfellet ville trekkvognens bremsesystem ha hjulpet, men uansett ville bremselengden blitt kraftig økt når 20-30 tonn trykket på trekkvognen bakfra.

Resultatet var avskilting og kjøreforbud. Av 30 kontrollerte kjøretøy på det aktuelle skiftet, ble det skriftlige mangler på 20 kjøretøy, og kjøreforbud/avskilting for 10.

Ikke sjelden kommer kontrollørene over sprukne bremseskiver. Foto: Statens vegvesen

Bremsefeil alt for vanlig

– Er bremsefeil det dere oftest kommer over på tunge kjøretøy?

– Det er et vanskelig spørsmål å svare nøyaktig på. Min erfaring er nok at det er størst trykk på feil med last og lastsikring, men at det er alt for mange som blir stanset med bremsefeil er det ikke tvil om, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Broom.

– Vi ønsker oss jo alltid det idéelle med null feil, men er dessverre langt unna det. Vi kommer stadig over bremseskiver med svære sprekker, og calipere og bremseslanger som er koblet fra, dessverre. Bare i løpet av denne kontrollen, måtte vi gi tre kjøreforbud på grunn av bremseproblemer. Feil med bremser er dessverre alt for vanlig, sier han videre.

Lastebilsjåfør ble anmeldt 11 ganger - i samme kontroll

Stål mot stål

– Hvor ofte ser dere så alvorlige feil som dette – bremselengde på nesten en halv kilometer er voldsomt?

– Vi ser ikke slikt hver dag, nei – heldigvis.

– Da er bremseprøveren god å ha?

– Ja, men den er egentlig bare halve jobben. For fullgodt resultat trengs det en fysisk kontroll av bremsesystemet i tillegg. Dersom det går stål mot stål på enkelthjul kan dette gi tilsynelatende greie resultater på testing i hall – men ute på veien er det litt andre forhold som kommer inn i bildet, sier Grotterød.

Testresultatet viser en bremselengde på 462 meter ved 80 km/t - mens det skulle ha vært 56 meter. Er ulykken ute her, kan det bli katastofale konsekvenser. Foto: Statens vegvesen

Vanvittige skader

– Hva kan konsekvensene bli av slike bremsefeil?

– Det kan jo ende på verst tenkelige måte. Forestill deg et slikt vogntog kjørende nordover på E6 mot Oslo, med 50 tonn totalvekt. I Eidetunnelen ved Sarpsborg har det dannet seg kø, og trafikken står stille. Kanskje er det lav sol og krevende siktforhold når vogntoget dundrer inn i den mørke tunnelåpningen. Da ser han bremselysene, men har ikke sjanse til å stoppe og kjører inn i rekken av biler. Et slikt scenario ville ende med vanvittige skader – kanskje også at liv går tapt. Det er gode grunner til at vi har null-toleranse for bremsefeil, fastslår Øyvind Grotterød.

Samarbeid over grensene

– Det ikke alle tenker over, er at vi er her for trafikksikkerhetens skyld. Vårt største ønske er å bidra til at alle kommer trygt og uskadd frem dit de skal. Derfor prøver vi å luke ut flest mulig kjøretøy med farlige feil her på grensen, sier han, og legger til at han gjerne hadde sett et enda tettere samarbeid med nabolandene mot det samme målet.

– Ja, det er et stort ønske. Når det gjelder sikkerhet må vi tenke over landegrensene. Et vogntog som kjører ut av Norge i dag, er i Tyskland i morgen – og har da passert store områder i Sverige og Danmark underveis.

Vi har fortsatt et veldig godt samarbeid med Danmark, mens dette har endret seg en del i Sverige – der var samarbeidet tettere og bedre for ti år siden. At dette har blitt gradvis svekket, har sikkert noe med omprioritering av ressurser å gjøre, slutter Øyvind Grotterød.

Denne tabben kostet sjåføren 74.100 kroner

(Artikkelen er først publisert av Broom)