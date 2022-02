Akkurat avduket: Fredrik punger ut 33.500.000 kroner for denne

Akkurat nå er en helt unik bil i Norge. Aston Martin er i seg selv et svært eksklusivt merke. Når de har gått i gang med å produsere til sammen 150 eksemplarer av hyperbilen Valkyrie, snakker vi en bli som er et samlerobjekt fra det øyeblikket den forlater fabrikken.

Det begrensede antallet gjenspeiler seg også i prisen: Ikke mindre enn 33,5 millioner kroner må du bla opp for å få et eksemplar. Og akkurat det har en nordmann faktisk gjort.

Valkyrie har akkurat blitt avduket hos den norske importøren Insignia, i Oslo. Det skjedde live på God morgen, Norge på TV 2. Og en av dem som var med på det, var Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Flytter grensene

– Bilpremierer i Norge er eksklusivt nok i seg selv. Og når vi snakker bil med en slik prislapp – ja, da er vi vel godt forbi ordet eksklusivt, sier Møller Johnsen.

– Men trettitre og en halv million kroner – hvem er det som kan bla opp så mye penger for en bil?

– Fredrik Halvorsen heter han og skal være særdeles opptatt av teknologi. Det får han virkelig så det holder her. Bilen er utviklet i samarbeid med Formel 1-teamet til Red Bull og er på mange måter et utstillingsvindu for hva de to partnerne kan få til av ingeniørkunst og avansert teknikk. Det er ikke rent lite. Her flytter Aston Martin grenser og de gjør det på spektakulært vis. Jeg kommer egentlig bare på en eneste bil i hele verden som kan sammenlignes med dette, og det er Mercedes-AMG ONE, mener Brooms redaksjonssjef.

Saken fortsetter under bildet.

Broom-Vegard med «ærmen i kærmen» på en av verdens mest eksklusive biler.

400 km/t

Aston Martin viste fram det som skulle bli Valkyrie, allerede i 2016. Produksjonen startet i november og det tar 2.000 (!) timer å sette sammen hvert eksemplar.

Motoren er høy ingeniørkunst – i form av et hybridsystem på 1.155 hestekrefter. Elmotorene er det Rimac som står bak. Det er de som har laget verdens raskeste (el)bil. De høres dermed ut som helt riktig samarbeidspartner på det området. Men rosinen i pølsa er selvsagt den Cosworth-bygde V12-motoren. Rett og slett et beist av en kraftkilde. Den turtallsvillige 6,5 literen spinner i vei opptil 11.100 omdreininger i minuttet – og klarer seg uten pustehjelp fra en turbo eller kompressor.

0-100 km/t serveres på rundt 2,5 sekunder. Og siden Aston Martin ikke har lagt inn noe fartssperre, slik mange andre gjør, butter det ikke før du kjører i 400 km/t.

Vanvittig mange detaljer

– Det må rett og slett være helt fantastisk å få kjøre denne bilen. Den er godkjent for vanlig vei, for de som tar sjansen. Til banekjøring har den eget Race-modus, der bakkeklaringen er på én centimeter. Da skal du vite hva du driver med! I såkalt Urban Mode øker bakkeklaringen til 8,5 centimeter. Du bør nok holde deg laaangt unna hull i veien og fortauskanter da også, sier Møller Johnsen.

Han legger til:

– Det er naturligvis ikke mulig å beskrive denne bilen uten å snakke om designet. Det er så vanvittig mange kule detaljer, små og store. Du kan se på den i timevis, og hele tiden oppdage nye ting. Aerodynamikk og marktrykk er naturligvis utrolig viktig når du bygger en bil som dette. I tillegg har designerne fått lov til å dra på skikkelig. Her skal du ikke være i tvil at det ser på en helt unik bil!

Saken fortsetter under bildet.

Her er det mye skjermer. Ingen utvendig speil. Og naturligvis et skikkelig racing-inspirert ratt.

På norske skilter?

– Jeg skjønner at du ikke får kjøre, men det stemmer at du har sittet i den?

– Jepp, det har jeg og det er en rimelig spesiell opplevelse, bare det. For det første er det ikke så enkelt å komme seg inn og ned i den, uten å se ut som en idiot. På plass i førersetet er sittestillingen noe helt for seg selv. Setet er lavt montert mens gulvet foran setet er ganske høyt. Så rumpa er liksom lavere enn beina. Her kler du på deg bilen, det er ikke en centimeter unødvendig plass noen veier. Men det er altså plass til to her og den har et bitte lite bagasjerom. Ja, da mener jeg også bitte lite. Det merkes herlig godt at praktiske egenskaper ikke har fått bestemme omtrent noen ting da denne bilen ble utviklet, avslutter Brooms redaksjonssjef.

Om Valkyrie kommer til å bli registrert på norske skilter eller ikke, er uklart. Men blir den det – ja, da snakker vi den mest ekstreme bilen med en N på skiltene noensinne.

Denne saken ble først publisert på Broom.no.