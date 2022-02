Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Ferrari, Lamborghini, Bentley og Aston Martin, samt Porsche, Mercedes-AMG, Audi og BMW kan få konkurranse fra uventet hold.

Toyota Gazoo Racing ønsker å delta i internasjonal GT3, som erstatter GTE-klassen globalt i 2024. I Tokyo nylig viste japanerne frem kampvåpenet.

RACING TIL HVERDAGS: Litt nærmere hverdagen er den kommende elbilen Toyota bZ4X. Gazoo Racing viste frem deres variant, bZ4X GR Sport Concept, som visstnok har mer kjøreglede og økologisk ansvarlige ytelser. Foto: Toyota

Ikke gatebil

I motsetning av resten av feltet, tar Toyota en ny vei til suksess. Raceren som foreløpig heter GR GT3 Concept er en racerbil først, og ikke en landeveisbil som er bygd om til racerbil.

Målet er at gode prestasjoner på banen vil kaste glans over de mer vanlige bilene. Første tanke og håp er at Toyota følger opp med en landeveis-GT, inspirert av raceren.

Linjene oser tradisjonell sportsbil. Langt panser og store sideeksorør gir assosiasjoner til V8.

Toyota sier ingenting om hva slags motor den kommende GT3-raceren skal få, men vi holder en knapp på en plugg-inn hybrid med det beste fra to verdener. Hvorvidt det er like attraktivt å bruke sparepengene på en Toyota GT3-racer som en Ferrari eller Lamborghini, er vel heller tvilsomt, men kombinasjonen av TVR-linjer med japansk pålitelighet frister.

FETT: Det er lenge siden Toyota bygde en attraktiv GT for landeveien. GT3-konseptet signaliserer starten på en ny epoke, som hever merket forbi drifting med GT86 og Supra, og opp til internasjonal Grand Touring. Foto: Toyota

Kunde-racing

Konseptet ble nylig vist under bilutstillingen i Tokyo. GR GT3 Concept føyer seg inn i «føreren først»-filosofien, som tilsier at bilene Toyota bygger skal være mer morsomme enn før. GR Yaris viste vei. GT3-modellen blir flaggskipet av racing-programmer for kundene.

Tidligere har det gått rykter om en ny Lexus GT3-modell, men Lexus RC F GT3 er typegodkjent ut 2027, og GR GT3 Concept overtar trolig racingoppgavene deretter.