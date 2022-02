Prisen for strøm på ladestasjonen er ikke like rett frem som drivstoffprisene. Noen steder betaler du pr. kilowatt-time, noen steder en kombinasjon av kilowatt-time og minutter, mens andre steder betaler du for minuttene du lader.

Lader saktere om vinteren

- NAF har nettopp ladetestet 31 elbiler i verdens største elbiltest. Resultatene viser at elbilene gjennomgående lader langsommere om vinteren enn om sommeren, og man får mindre strøm per minutt enn man får til vanlig. Det aktualiserer behovet for en pris som gjenspeiler det man faktisk får på batteriet.

Det sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, i en pressemelding.

Han mener forbrukeren har grunn kreve å få betale for den strømmen man faktisk får, ikke per minutt bilen står koblet til laderen.

Kilowattimen er den nye literen

- Ladeprisen bør være en grunnpris per kilowattime. Deretter er vi åpne for et gebyr per minutt som inntrer om du hurtiglader lengre enn 25-30 minutter, sier Braadland.

- Hovedregelen må være at du betaler for den strømmen du faktisk får. Kilowattimen er den nye literen. Da vil det også være mulig å sammenlikne priser mellom ladeoperatørene, forklarer han.

NAF foreslår dette i et brev til Stortinget og regjering denne uken.

Braadland forstår likevel at det må legges et påslag på å stå for lenge ved laderen.

- De aller fleste får det de trenger i løpet av en halv time. De siste prosentene på et batteri går veldig langsomt å fylle, og det er for de aller fleste ikke noe poeng i å oppta plass ved hurtigladeren for disse prosentene, i alle fall ikke om det er andre biler som venter i kø for å lade, sier han.