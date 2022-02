Denne artikkelen ble først publisert av Finansavisen Motor.



– Bestillingen åpnes rett etter påske og da har vi også biler klar for prøvekjøring, forteller Øyvind Rognlien Skovli, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt hos Skoda-importøren Harald A. Møller.

Nye Skoda Enyaq Coupé iV er på norgesbesøk og vises frem på Odeon kino i Nydalen, før den raskt pakkes vekk igjen. At nordmenn må vente enda litt til på bilen som i konseptutgave ble vist allerede i 2019, gjør kanskje ikke så mye.

– Når kan kundene forvente å få bilen om det bestilles når salget starter?

– Vi håper å kunne starte leveringen av Enyaq Coupé til sommeren, sier Rognlien Skovli.

RS-MODELL: Skoda Enyaq Coupé RS fås med 299 hestekrefter. Bilen som vises i Oslo er en Sportline-utgave Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Om det stemmer, later det til at Enyaq Coupé-kundene ikke behøver å være like tålmodige som andre Skoda-kunder. Den «vanlige» SUV-utgaven kan først leveres ved årsskifte, opplyser Skoda-direktør Thomas Meiner. Hele VW-systemet er visstnok plaget av problemer med leveringen på grunn av den begrensede tilgangen på mikrobrikker.

– Jeg tror det dessverre fortsetter en tid til. Vi jobber knallhardt med å få flest mulig biler til Norge fortest mulig og håper på bedring, sier den norske Skoda-direktøren.

FAMILIEBIL: Skoda Enyaq Coupé iV er kanskje ikke like praktisk som sin SUV-søster, men bagasjerommet er bare 15 liter mindre her. Det sluker 570 liter. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Firehjulstrekk og 0 til 100

Skoda Enyaq Coupé iV får en rekkevidde på opp mot 545 km og modellen kan hurtiglades med inntil 135 kW. Elbilen blir tilgjengelig med fire motoralternativer hvor den rimeligste antas å bli modellen iV 60. Denne har bakhjulsdrift, 180 hestekrefter og batterikapasitet på 62 kWh. Modellen iV 80 har også bakhjulsdrift, men yter 204 hestekrefter og har et batteri på 82 kWh.

For dem som har forsøkt å sette seg inn i de forskjellige Skoda- og VW-modellene, vil mye av dette virke kjent. Mange av VW-gruppens elbilmodeller baserer seg på samme MEB-plattform og følger samme logikk rundt batteristørrelser, rekkevidde, ladehastighet og hjuldrift.

Derfor er det ingen overraskelse at det kommer en iV 80x-utgave med firehjulsdrift, men det dukker også opp en RS-modell med 299 hestekrefter, som tilsvarer VW ID.5 GTX. Begge disse modellene har firehjulsdrift og for Skodas del går 0 til 100 unna på 6,5 sekunder.

EN BIL DU KJENNER: Har du kikket på en Skoda Enyaq allerede, vil Coupé-utgaven være kjente saker. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Forutsigbar pris

I andre land åpner Skoda for bestilling av RS-modellen umiddelbart, mens nordmenn kan velge mellom de forskjellige modellene når bestillingen åpner i april. Prisene på Skoda Enyaq Coupé iV er ikke kommunisert ennå, men siden søstermodellen VW ID.5 koster i underkant av 20.000 kroner mer enn en VW ID.4, og disse er såpass like sine Skoda-søsken, er det grunn til å anta at Skoda Enyaq Coupé iV vil starte på rett over 400.000 kroner.

RS-versjonen med firehjulsdrift og stort batter antas å få en pris i overkant av 500.000 kroner. Med 570 liters bagasjerom og tilhengervekt på 1.200 kilo fremstår Skoda Enyaq Coupé som en familiebil, i likhet med SUV-versjonen.

Et mørktonet panoramaglasstak er standard for alle utgavene og RS-versjonen fås med 21-tommers felger.