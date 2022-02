Nesten to av tre nye biler som ble kjøpt i 2021 var en elbil, viser tall fra NAF.

– Med stadig flere elbilister på veiene, er det viktig å tilegne seg god kunnskap om elbilens praktiske egenskaper. Det første jeg råder elbilisten til, er å sette seg inn i hvordan man lader forsvarlig og trygt, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB, i en pressemelding.

Anbefaer ladestasjon



De aller fleste elbilistene har tilgang til lading hjemme og bruker det flittig. Det viser en ny landsomfattende undersøkelse utført av Norstat på vegne av NAF. Hele 40 prosent av de med elbiler med kortest rekkevidde lader bilen hver dag. 17 prosent svarer at de lader fra vanlig stikkontakt hjemme.

– Heldigvis er det et flertall som har skaffet seg egen ladeboks hjemme, men vi ser fortsatt skader som følge av feillading. Ved å bruke en vanlig stikkontakt risikerer man ofte varmgang og smelteskader, som igjen gir stor risiko for brann, sier Nielsen.

Forsikringsbransjen har de siste tre årene registrert 11 700 brannskader på kjøretøy, til en samlet kostnad på 945 millioner kroner.

– En ladestasjon er ikke bare tryggere, den lader også bilen raskere. Nødladeren som følger med mange elbiler bør kun brukes nettopp i nødstilfeller, råder Nielsen.

Skadeforebygger Therese Nielsen. Foto: Fremtind

Tid for å bytte ut startbatteriet?

Det mange nye elbilister fort kan glemme, er at også elbilen har et startbatteri. Dersom dette batteriet er tomt, vil ikke bilen starte. En god batterilader er ikke spesielt kostbar, men er en god garanti for å unngå startvansker.

– Det er lurt å sjekke batteriet med jevne mellomrom, og lade det dersom det er nødvendig, minner Nielsen om.

For mange bilister blir hverdagen preget av småkjøring og lange perioder uten bruk. Det kan føre til at bilen ikke vil starte når man skal bruke den. Pressekontakt i Viking, Sjur Jensen Bay, kan bekrefte dette:

– Flatt batteri og startvansker er en vanlig årsak til at også elbiler må reddes. Dette skyldes i hovedsak at også elbilene har et tradisjonelt 12V-startbatteri som bilen er helt avhengig av. I praksis kan man derfor oppleve å være både fulladet, få startvansker og ha flatt batteri – samtidig.

Jensen Bay forklarer videre:

– Elbilens lading av 12V-batteriet er programvarestyrt og ulike bruks- eller lademønster kan påvirke batteriet. Vi ser dessuten at mange elbiler nærmer seg 4-5 år, og dette er gjennomsnittlig levetid for 12V-batteriet. Da er det på tide å skifte det ut, avslutter han.

Råd for trygg lading av elbilen:

Invester i en ladeboks: Å kjøpe seg ny bil er en stor investering i privatøkonomien. Husk at du også må legge til en kostnad for ladeboks, for å sikre trygg lading hjemme. Denne må installeres av en registrert elektroinstallatør. Det er mange tilbydere på markedet og det kan være lurt å sette seg inn i hvilket behov man har før man anskaffer seg ladeboksen. Man har for eksempel ulikt behov for hvor lang tid ladingen skal ta.

Elbil i borettslag og sameier: For borettslag og sameier er det svært viktig å få vurdert kapasiteten på det elektriske anlegget før det monteres uttak for lading av elbil.

Her må du kontakte en registrert elektroinstallatør som kan kartlegge hva som trengs av kapasitet og utstyr for stabil og trygg lading i fellesgarasjer.

Skjøteledninger skal ikke benyttes: Det er fristende å bruke skjøteledning dersom ladekabel er for kort eller om kontakten ikke passer, men det kan øke faren for elektrisk sjokk og brann ved isolasjonsskade, kortslutning og overbelastning.