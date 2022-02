Dispenserautomaten løser et problem med plastavfall fra emballasje brukt til vindusspylervæske. For sluttkunden er det bare å kjøre bilen inntil automaten og starte fyllingen. Fyllingen er gjort raskere, renere og enklere enn med tradisjonelle beholdere.

– Ifølge våre tall blir det solgt 50 millioner liter spylervæske årlig her i landet. Markedet er stort, og klarer vi å fjerne bruken av plast i dette markedet, vil det være et stort bidrag til miljøet, sier daglig leder i Vendanor Harold Wieldraaijer i en pressemelding.

Bedriften med base i Stryn har 16 ansatte og har frem til nå konsentrert seg om salg og pant av gassbeholdere gjennom automat. Godt over 700 automater med gassbeholdere er plassert ut i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Belgia, Nederland og Luxembourg.

De overvåkes gjennom bedriftens egen driftssentral. Nå tar de vindusspylerautomatene inn i samme system.

Du slipper både plast og søl når du fyller spylervæske fra den nye automaten til Vendanor. Foto: Vendanor

Kombinasjon teknologi og industri

– Det nye produktet passer godt inn i vår portefølje med automater. Miljø er noe samfunnet er opptatt av. Markedsundersøkelser vi har gjort viser at de vi har spurt er opptatt av miljøgevinsten. Vi selger tilgjengelighet, og systemene våre sørger for at automatene aldri går tomme, sier teknologisjef i Vendanor Ralf Bjarne Taraldset.

Det som gjør Vendanor unik, er den faglige kombinasjonen av programvare og mekanikk. Vendanor utvikler selv egen programvare og kretskort. Stålinnpakningen teknologien er montert inn i, er produsert i samme industriklynge som der Vendanor holder til.

Vendanor selger ikke selv vindusspylervæske til sluttkunde. De selger automater til aktører der bilister kjøper spylervæske.

– Vi leverer alt verktøy for de som selger det videre. Markedene som etterspør de nye automatene så langt er elbilladestasjoner, bensinstasjoner, dagligvare- og varehandel, steder der du tradisjonelt venter å finne spylervæske, sier Wieldraaijer.

Fire med utfyllende fagkunnskaper som har vært sentrale i utviklingen av spylervæskeautomaten til Vendanor. Fra venstre programvareingeniør Vidar Heltne, daglig leder Harold Wieldraaijer, teknologisjef Ralf Bjarne Taraldset og maskiningeniør Ard Mikal Kleppe. Foto: Vendanor

I produksjon

Arbeidet med prototypen av vindusspylerautomaten startet i desember 2018. Tre pilotautomater er plassert ut i Bamble i Telemark, Søreidgrend i Bergen og i Stryn. Automatene er nå i produksjon og tilgjengelige for markedet.

– Vi har teknologi i bunnen etter moderne programvare-prinsipper, og stor frihet for tilpasning til kunde. Mye er egenutviklet, eksempelvis kretskort og sentrale komponenter innen maskinvare og elektronikk. Vi har en organisasjon med bred kompetanse innen tradisjonell engineering og produktdesign, automasjon og programvareutvikling med design av elektroniske komponenter, sier Taraldset.

– Egenutvikling gjør at vi er konkurransedyktig på pris, det er avgjørende for å lykkes som miljøvennlig alternativ.