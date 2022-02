Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Interessen for den nye Range Roveren er stor. Britene melder om at bilen er konfigurert på deres nettsider over to millioner ganger siden lanseringen i oktober.

Den ladbare utgaven av Range Rover kan nå bestilles og du kan velge mellom to utgaver:

Range Rover P440e som har en 3,0-liters sekssylindret bensinmotor, 440 hestekrefter og 620 Nm. 0 til 100 skal gå unna på 6,0 sekunder og bilen starter på 1.692.900 kroner.

Range Rover P510e med samme rekkesekser, men 510 hestekrefter og 700 Nm. Her skal 0 til 100 gå unna på 5,5 sekunder og startprisen er 1.889.900 kroner.

Begge modeller får et hybridbatteri med kapasitet på 38,2 kWh, hele 113 kilometers elektrisk rekkevidde og de kan hurtiglades med en effekt på 50 kW. Den norske Land Rover-importøren forventer at leveringen starter i september og at tilgangen på biler til Norge skal være god.

Foto: Range Rover

Syv seter og 3,5 tonn?

En gledelig nyhet for dem med høye krav til plass og antall seter, er at nye Range Rover for første gang kommer som syvseter. Imidlertid gjelder dette kun modellen med lang akselavstand, som dessverre ikke lar seg kombinere med hybriddrivlinjen.

Range Rover P440e og P510e fås følgelig kun med kort akselavstand og i femseters konfigurasjon. En annen betenkelighet er det at de ladbare utgavene kun kan trekke 2.500 kilo, mens Range Rover-eiere ellers er vant med 3.500 kilo. Alle de øvrige Range Rover-modellene, fra minste diesel på 250 hestekrefter til V8-modellen med 530 hestekrefter, klarer 3.500 kilo.

Foto: Range Rover

Vadedybde og firehjulsdrift

Selv om tilhengervekten og antall seter ikke passer alle, er det en trøst at den ladbare utgavens fremkommelighet ikke later til å være særlig påvirket av hybridsystemet. Bakkeklaringen reduseres fra 295 til 284 millimeter, men over 28 cm bakkeklaring er likevel raust. Vadedybden på hele 900 millimeter er forøvrig den samme på hybriden som på de øvrige Range Rover-modellene.

I motsetning til på rimeligere Land Rover-modeller som Discovery Sport og Range Rover Evoque, er det et «ekte» firehjulsdriftsystem i nye Range Rover der P440e og P510e. En elmotor på 105 kW befinner seg bak bensinmotoren, men foran fordelingskassen. Det betyr at du kan kjør elektrisk også når lavgirserien velges og det betyr at bilen alltid har mekanisk firehjulsdrift.

Foto: Range Rover

Til sammenligning har Volvo XC90, Discovery Sport og Range Rover Evoque en elektrisk motor bak, som betyr at forhjulene drives av en bensinmotor, men det er ingen aksling som senter kraften bakover.