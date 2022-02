Roger oppfyller bildrømmer – uten at det koster skjorta

Det finnes vel knapt bilentusiaster som ikke har drømt – eller drømmer – om sin egen strøkne og verdifulle veteranbil. Et smykke til fremvisning i godt vær sommerstid, og ellers til å pusle og stelle med i vinteropplaget.

Felles for slike biler har gjerne vært at prislappen har blitt høy, og dermed har lommeboka blitt en avgjørende hindring for mange for å realisere denne drømmen. Men de siste årene har det skjedd en endring på dette. Endringen heter Youngtimers, og dette begrepet åpner døra til bildrømmen på vidt gap også for dem som ikke har en fet bankkonto å falle tilbake på.

Youngtimer er, såvidt vi har funnet ut, et uttrykk som oppsto i Tyskland, og som betyr en potensielt kommende klassiker av bilmodeller fra de senere tiårene. Dette kan være biler som Fiat Ritmo, Peugeot 205, Talbot Horizon, Toyota Corolla og andre bekjentskaper fra for eksempel 1980-tallet.

Fiat Coupé tar seg avgjort ut til sin fordel, også fra denne vinkelen. Foto: Frank Williksen

Oppfyller Youngtimer-drømmen

Så godt har uttrykket festet seg at de første Youngtimers-butikkene har dukket opp, som kjempepopulære møteplasser for bilglade i alle aldre - om enn med litt overvekt på middelaldrende og godt voksne. Her kan mange finne igjen – og kjøpe – en av sine favorittbiler fra barndom og oppvekst.

Det bekrefter Roger Isaksen (45). På Dal i Eidsvoll driver han og kona Lene L & R Youngtimers. Lene er styreleder og tar seg av mye av det administrative. Samtidig har hennes tidligere erfaring som arrangementsvert kommet godt med når det skal planlegges og gjennomføres arrangementer. Roger er daglig leder og selger, og innrømmer at det kan være godt med en organisator iblant. Så her snakker vi virkelig mann-og-kone-butikk!

Firmaet så dagens lys under pandemien, i juni 2020, og har allerede sørget for at mange har fått Youngtimer-drømmen oppfylt, ikke minst med italienske og franske biler, forteller Roger Isaksen til Broom.

Det er viktig å ha en skikkelig godbit å tilby - her handler det om en vakker Lancia Delta Integrale 1991 til knappe 400.000 kroner. Foto: Frank Williksen

Stor aksjonsradius

– Ja, Italia og Frankrike er favoritt-områder, men vi selger jo biler fra de fleste land. Det eneste vi avstår fra, er amerikanske biler. Disse bilene har aldri fengslet meg, og er de bra, er de som regel veldig dyre. Dessuten er det mange nok som driver med dette fra før, sier han.

Roger har jobbet med bil det meste av sitt voksne liv, og er sterkt arvelig belastet. Han vokste opp med en bilgal far, som hver eneste lørdag tok med seg poden rundt til bilforhandlere over hele Østlandet for å se, ta på og prøvekjøre nye biler – og samle med seg brosjyrer. Det sies om Roger at han kunne ramse opp det som fantes av bilmerker da han var fire år gammel, og det var kanskje ikke så merkelig.

Les også: Noen biler kan du faktisk tjene gode penger på

Sjarmerende Fiat-forhandler

Duoen hadde stor aksjonsradius.

– Ja, far var litt engstelig for at enkelte forhandlere kunne bli lei av oss, så det var ikke så sjelden han for eksempel sa at «i dag drar vi ikke til Ensjø, vi kan ikke gnage for mye på de samme,» - og så satte han kursen for Hamar, forteller han.

Det sluttet heller ikke der – søndagene ble som regel brukt til lange bilturer, reisemål var gjerne familie på Vestlandet, og bare for turen:

– Vi kjørte dit, drakk en kopp kaffe, og kjørte hjem igjen, minnes Roger.

– Hva husker du best fra disse turnéene?

– Det må bli besøkene på 1980-tallet hos den veldig sjarmerende Fiat-forhandleren Per Wang i Strømmen Bil.

Roger Isaksen bak rattet i en Talbot Horizon Sherlock 1984, en modell det ikke fantes veldig mange av. Foto: Frank Williksen

– Ekstra artige veier

Det største bilminnet har jeg likevel fra City Bil, og kjøpet av en hvit Peugeot 205 GT med 80 hester. Den bilen ble jeg forelsket i med en gang! Jeg husker ennå lukta inne i bilen fra prøveturen vår i 1985!

Far beholdt denne bilen i ti år, og da han solgte den var den gått 235.000 kilometer, både til tallrike bilforhandlere på Østlandet, og til familie på Vestlandet – der veiene var ekstra artige, minnes Roger Isaksen.

Youngtimers også for de aller yngste bilentusiastene. Foto: Frank Williksen

Priser som passer alle

Etter litt leting har han nå funnet en 1986-modell Peugeot 205 GT.

– Den skal renoveres! Bilen er bra, og har hatt bare en eier. Rust er det veldig lite av, men til gjengjeld er det rikelig med bulker, forteller han.

Hos L & R Youngtimers er det langt mellom biler i høy prisklasse, men dette er også hele idéen bak firmaet.

– Ja, vi ville skape en bilbutikk med et prisleie som er tilgjengelig for alle. Slik markedet var før, handlet mye i spesialbutikker om biler i høye prisklasser. Vi savnet de rimelige bilopplevelsene og den mer allment tilgjengelige bilgleden. Det er jo slik at bilopplevelsen kan være like stor i en bil som koster deg 50.000, som i en som koster 300.000. Vi dyrker et innstegssjikt med priser primært mellom 50.000 og 200.000 kroner, og ser at vi hittil har solgt flest biler som har kostet fra 80.000 til 130.000 kroner. Hos oss er det lavbudsjett som gjelder, med biler fra 1970-, -80- og 90-tallet, sier Roger.

Her er firmaets trofévegg, med en lekker Fiat Coupé kledelig i forgrunnen. Foto: Frank Williksen

Delta HF Integrale

– Hva bør folk være klar over av lover og regler her?

– Grensen for hva som er veteranbil når det gjelder forsikring er fortsatt 30 år. Den nye 20-års regelen som kom, gjelder bare fritaket for engangsavgift.

For de bilene vi jobber med, gjelder også vanlige regler for EU-kontroll annet hvert år. Unntaket er om man får registrert bilen som verneverdig. Da er det kontroll hvert femte år. Til gjengjeld henger den statusen høyt, og bilen må være helt original for å oppnå dette.

– Tilbyr dere bare billige biler?

– Hovedsakelig blir det jo det, men vi må ha en og annen sviske å by på iblant. Akkurat nå er dette en Lancia Delta HF Integrale til 400.000 kroner, men så er det en perle også!

En titt inn i en 1950-talls Fiat 500. Her er det lite som minner om dagens 500-modell. Foto: Frank Williksen

Fellesskap

– Hva er drivkraften din?

– Ren og skjær bilgalskap! Jeg har et dypt og inderlig ønske om å hjelpe flest mulig til å få muligheten til å delta i den enorme bilgleden som finnes i Youngtimer-miljøet. Å få være med på treff, kjøreturer og andre felles arrangementer skaper gjerne enda mer interesse for alt som har med bil å gjøre.

– Dessuten får man mange nye gode venner. I mine øyne får man sine beste venner gjennom fellesskap som har med bil å gjøre, og det blir gjerne vennskap som varer livet ut, fastslår Roger Isaksen.

– Denne er ikke til salgs, understreker Roger Isaksen. Den strøkne Fiat 500-modellen har han fått låne til utstilling av en kunde. Foto: Frank Williksen

Bilglede-senter for alle!

Sammen med kona har han en klar og tydelig målsetting med butikken på Dal:

– VI prøver å skape et bilglede-senter! Et sted der alle bilglade er velkommen, uavhengig om man selv eier, kjører eller bare drømmer om en Youngtimer. Alle merker er like velkomne, enten vi snakker fransk, italiensk, svensk, tysk eller gjerne russisk, kjøretøy på både to, tre og fire hjul sier Isaksen. – Vi byr på kaffe og en hyggelig bilprat og ser frem til at flere tar turen innom og deler sin bilglede med oss.

Et av verktøyene for å lykkes med dette er å lage tema-arrangementer, som vi i et ikke-pandemisk normalår håper å få til rundt sju-åtte av. Nærmest nå er vårmøte, når grombilen skal poleres.

Les også: Eirin utfordret gutta - det har blitt en stor suksess

Noen bruktbiler også

– Likevel – blir det tilstrekkelig med Youngtimere til at dette gir levebrød?

– Basisen er nok mer entusiasme enn realisme, så vi må jo selge noen vanlige bruksbiler også for å få det til å gå rundt. Det blir litt todelt. Om sommeren er det bilglede det handler om, mens vi resten av året må fokusere litt mer på bruktbiler, slutter han.

Artikkelen er først publisert av broom.no.