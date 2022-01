Viltkollisjon: - Ikke gå etter skadde dyr

Spesielt i distriktene er bekymringen for å møte på vilt stor, viser undersøkelser NAF har gjort. Og det er slett ikke vanskelig å forstå. Ofte skjer viltulykker ved solnedgang eller i skumringen. Nå på vinteren er faren spesielt stor.



- Det er mye bilistene selv kan gjøre for å redusere faren for viltpåkjørsler. Bare ved å redusere hastigheten med ti kilometer i timen halverer man faren for en ulykke, sier Svendsen i en pressemelding.

Pass opp for reflekser som plutselig slukker

Han sier at det er viktig å følge skiltene og å redusere farten når man kjører inn i et område der det er skiltet for fare for påkjørsel av vilt.

- Disse skiltene er satt opp der det er dyretråkk og der det er økt fare for å treffe vilt. For bilister bør disse skiltene føre til at man reduserer farten. Dyr kommer fort og litt lavere hastighet kan være sikkerhetsmarginen man trenger for å unngå en påkjørsel. Husk også på at spesielt hjortevilt ofte beveger seg i flokk. Kommer det ett dyr er sjansen stor for at det kommer flere, sier Svendsen.

- Følg godt med på veiens sideterreng, beveg blikket og se langt frem. Om en brøytepinne eller refleksstolpe langs veien plutselig “slukker” bør du passe på, det er nemlig et klart signal på at det befinner seg noe mellom deg og refleksen. I mange tilfeller er det et dyr eller gående, sier NAF-rådgiveren.

NAF anbefaler også at man demper lysstyrken på de mange skjermene som er i moderne biler.

- Noen skjermer har nattinnstilling, men det er ikke alltid godt nok. Skru ned intensiteten slik at du bevarer nattsynet.

Ikke følg etter påkjørt vilt

Om man skulle være så uheldig å kjøre på et dyr er det viktig å markere stedet og varsle politiet på 02800.

- Har du kjørt på et dyr som så går inn i skogen er det viktig at du ikke følger etter. Dyret er med stor sannsynlighet skadet og kan gå til angrep. I tillegg gjør du jobben vanskelig for hunder som senere skal finne sporet etter dyret derom du har vært der før de kommer. Det beste du kan gjøre er å merke stedet der dyret gikk inn i skogen, sier Svendsen.

- Tenk på egen sikkerhet

NAF ber også bilistene om å være varsomme med hvor de stopper etter en påkjørsel.



- Pass på din egen sikkerhet. Stopp slik at du ikke er til hinder for annen trafikk og bruk refleksvest. Om bilen ikke er kjørbar er det viktig at du markerer ulykkesstedet ved å sette ut en varseltrekant og at du kommer deg bort fra bilen, advarer NAF-rådgiveren. Han sier også at en farlig side ved vilt i veibanen er feilhandlinger og følgeulykker.



- En påkjørsel, eller en unnamanøver for å unngå en påkjørsel, kan føre til andre ulykker. Det er lett å miste herredømmet over kjøretøyet og man kan ende opp med å kjøre av veien eller å treffe motgående trafikk. Det er en annen grunn til at det er viktig å få ned hastigheten på steder der det er varslet om viltfare.