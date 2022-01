Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



– Vi skal komme helskinnet i mål i Dakar i 2023 og vi har ingen plan B, sier Christina Dobloug og Anette Fjeld.

De de snakker om er Africa Eco Race, som går fra Monaco til Dakar over 12 etapper og 6.000 kilometer gjennom noen av verdens tøffeste ørkener og terreng. Før de kommer dit gjenstår det mye trening og planlegging.

– Vi har nå kjøpt bilen, en Bowler Defender Challenge, som er basert på Land Rover Defender 90. Dette er en av 12 biler som som skal konkurrere i syv løp i Defender Challenge Championship i Storbritannia. 2022 blir derfor et travelt år, men dette er en viktig del av oppkjøringen, sier Dobloug, som er født med bensin i årene.

NYTT OG GAMMELT: Bowler har i mange år produsert rallybiler basert på Land Rover Defender, men nå er det en helt ny bil som skal benyttes. Foto: Halvor Mykleby / Firbeintfilm

Bred erfaring

Faren Erik etablerte, var medeier og drev i mange år Vålerbanen i Solør og Christina vokste opp med, rundt og i racerbiler.

De siste årene har hun konkurrert og vunnet flere løp i Historic Racing i familiens 1965 Ford Mustang, som også har deltatt på Goodwood Revival. Nå jobber hun som stuntsjåfør i filmer og TV-serier, blant annet på Netflix.

Dobloug hadde et tilsvarende prosjekt på gang i fjor, men coronapandemien satte en effektiv stopper for det. I løpet av 2021 har hun likevel kjørt flere løp i Skottland og på Island, blant annet med en andre plass i klassen og nummer 19 totalt av 43 biler.

For den nye satsingen har hun nå fått med seg kartleseren Anette Fjeld, og sammen har de etablert ACE-Racing.

– Hvordan kunne jeg si nei til en 500 prosent ubetalt stilling med store kostnader og risiko for liv og helse, sier Anette Fjeld, som ikke ukjent med motorsport.

VINNERSKALLE: Innimellom jobbingen som stuntsjåfør, rallykjøring og planlegging av Africa Eco Race fikk Christina Dobloug tid til å vinne løp i Historic Racing i familiens 1965 Ford Mustang. Foto: Halvor Mykleby / Firbeintfilm

Uredd kartleser

Hun begynte med Motocross som femåring, kjørte Trail fra hun var 13, var på landslaget og gikk på Norsk Toppidrettsgymnas. Hun har også spilt håndball i barne- og ungdomsårene, noe hun startet med igjen i 2013 for treningens del. Alle disse idrettene betyr mye skader og hun har flere reparasjoner i kroppen.

– Nå vil jeg kun drive med motorsport igjen, da dette har vært et stort savn i livet. Jeg solgte motorsykkel og alt på grunn av skader, men nå er de fleste reparert så godt det lar seg gjøre og jeg er klar for nye eventyr, forteller hun.

I tillegg til deltidsarbeid i helsevesenet og karleserjobben, skriver hun også på en Bachelor om ACE-Racing, som siste semester av studiene i Internasjonal kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold. Samboeren, som er mekanikeren til to ganger verdensmester i drifting, Fredric Aasbø, støtter Anette i satsingen.

DAMER I BIL: Christina Dobloug (t.h.) og Anette Fjeld i ACE Racing ønsker å bli målt på prestasjoner og ikke det faktum at de er kvinner i en rallybil. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Samarbeid

Som voksne damer i motorsport stilles Christina og Anette fortsatt spørsmål de fleste menn ikke får, blant annet personlige spørsmål om barn og privatliv. De ønsker mer relevante spørsmål da det er motorsporten og deres prestasjoner de ønsker fokus på.

Dette skyldes at det også er et økonomisk spørsmål, da bilen de har kjøpt koster over en million kroner - og det er kun ti prosent av totalbudsjettet frem til gjennomføringen av Africa Eco Race. De har ikke et management, men satser på å gjøre alt selv.

– Vi kommer til å jobbe mye med sosiale medier og ønsker å være forbilder, blant annet gjennom samarbeid med trafikkskoler om trafikksikkerhet. ACE eller Anette & Christina Experience innebærer at vi også kan profilere sponsorer og bedrifter i alle kanaler og vi stiller selvsagt opp på eventer for våre samarbeidspartnere, som Bryggeriutsalget, presiserer de to.

NATTARBEID: Ørkenrally betyr ofte lange dager. Foto: Halvor Mykleby / Firbeintfilm

Sponsorer

Nå har de i tillegg lagt ut flere eiendeler på finn.no og jobber aktivt mot flere sponsorer. Fabelaktiv TV er samtidig godt i gang med en dokumentarserie om satsingen som kan gi bred eksponering. Med forskjellig og variert bakgrunn utfyller de to rallykjørerne hverandre godt, både med utdannelse og personlighet. Nå er de godt i gang med planleggingen av sesongen og fremdriften for ACE-Racing.

– Januar er allerede fullbooket med møter og sesongen begynner i februar, poengterer de to rallykjørerne.