Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Folk som snakker med bilen sin har i mange år blitt sett som rare og eksentriske, men med stemmestyring, Siri og "Hei Google" er det blitt mer normalt.

Volvo har også hatt dette en stund, men med den siste oppgraderingen av sine modeller er systemene blitt enda bedre.

Volvo Car Group har sammen med Google nå laget et integrert infotainmentsystem basert på Android, der tjenester og applikasjoner fra Google er integrert i bilen.

Dette inkluderer Google Maps, Google Assistant og flere innebygde applikasjoner via Google Play. Volvo tilbyr gratis ubegrenset databruk til bruk av bilens funksjoner i tre år med et integrert SIM-kort koblet til internett, så nå er det bare å prate i vei. Eller berøre.

AVSLØRT: Logoen med tall og bokstaver røper bilens effekt, drivlinje og drivstoff. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Kan styres fra smarthjem



Systemet skal bedre tilpasse seg brukeren over tid, også når det gjelder dialekter, og vårt førsteinntrykk er at dette forbedrer bruken og opplevelsen, enten du skal ringe, navigere eller betjene bilens funksjoner. Berøringsskjermen fungerer også utmerket, enten du har koblet til Apple CarPlay eller ikke.

Har du smarthjem, kan flere av funksjonene i Google Assistant i tillegg kobles sammen med bilen og styres derfra. Lys i gangen, varm komfyr og musikk er alltid hyggelig å komme hjem til. For ikke å snakke om å gå ut til en varm bil uten is og dugg på rutene om vinteren.

PREMIUM: Med en elegant utforming, solide materialer, mye utstyr og moderne teknikk befester XC60 Volvos posisjon som et premiummerke. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Mer effekt

Om du ikke er gadget- og technofreak er det godt å vite at bilene har fått høyere motoreffekt og økt batterikapasitet fra 11,6 kWh til 18,8 kWh. Noe som også betyr økt elektrisk rekkevidde, uten at prisene er økt dramatisk. Dermed begynner prisene for T6-versjonen på drøye 700.000 kroner, men i utstyrsversjon R-Design med en del ekstrautstyr nærmer den seg fort 900.000 kroner.

Da får du imidlertid en moderne premium-bil som bør tilfredsstille de aller fleste.

En T8-modell med 456 hestekrefter er også tilgjengelig, men med et prispåslag på 150.000 kroner er den mindre interessant for de fleste. Med 350 hester gjør T6-versjonen 0 til 100 kilometer i timen på kjappe 5,7 sekunder, mens toppfarten er begrenset til beskjedne 180.

ENKELT: Instrumentpanelet er ikke spesielt stort, men du kan velge kartvisning og det meste av informasjon er tilgjengelig. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

En av de tingene noen kan sette fingeren på er firehjulstrekksystemet, som består av en bensinmotor på forakselen og en elmotor på bakakselen. For alle praktiske formål fungerer det utmerket, men for de mest ihuga terrengkjørerne og entusiastene er det ikke ekte firehjulstrekk. Kjører du elektrisk og får behov for mer effekt, for eksempel ved en forbikjøring, tar det tid før bensinmotoren starter, girkassen finner riktig gir og de to motorene begynner å samarbeide.

Den elektriske rekkevidden er nå økt til 77 kilometer, noe som betyr mer elektrisk kjøring, lavere forbruk, mindre CO2-utslipp og redusert avgift. Likevel kobler bensinmotoren seg ofte på i kulden eller ved gasspådrag og går en stund før den kobler seg ut igjen. Ikke plagsomt, men det gjør det litt vanskeligere å kjøre bilen kun på strøm.

TØFF: Den nye grillen har fått en utforming som gjør den tøff å se på. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Mer effektiv

Elmotoren er imidlertid den som nå har fått de 58 flere hestekreftene, så både ren elektrisk kjøring og firehjulsdriften er blitt mer effektiv. Dette kan også bestemmes gjennom bilens kjøreprogram, som nå betjenes i infotainmetsystemet i stedet for den litt klønete rulleknappen mellom setene. Pure, Hybrid, Power og AWD bestemmer drivlinjens oppførsel og gjør stort sett det du ber den om.

At girvelgeren må betjenes to ganger for å skifte mellom Drive og Reverse er uvant og medfører ufrivillig rusing og trilling når du skifter gir, i alle fall til du blir vant til det. At Start/Stop-velgeren må vris er også uvant, men det ville kanskje vært kjedelig hvis alle hadde den samme trykknappen. Ellers er det ikke så mye negativt å si om bilen.

De små designendringene består av litt skarpere utforming av luftinntakene foran, mens grillen og støtfangerne er nye og eksosrørene er skjult bedre. Nye skinnfrie materialvalg i interiøret, flere lakkfarger og felger er også nytt. Utformingen av interiøret er fortsatt moderne og elegant, slik den klassiske SUV-utformingen også er.

HØYREIST: Eksosrørene er bedre skult under diffusoren, som sammen med lyktene bidrar til et bredt utseende. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Mer sikkerhet

Vår testbil hadde luftfjæring som bidrar til økt komfort, men også mindre krengning ved aktiv svingkjøring. Høy bakkeklaring, sittestilling og tyngdepunkt påvirker imidlertid de sportslige kjøreegenskapene i negativ retning, men fremkommeligheten og oversikten blir bedre. Et strengt ESP-system hindrer deg i å leke, sladde og spinne, mens fartssperren på 180 kilometer i timen gjør deg til en sinke på vei til München.

KOMFORT: Gode seter i skinn og tekstil med kontrastsømmer og mange justeringsmuligheter hever komfortnivået. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Volvos oppgraderte modeller har også fått det nye avanserte førerstøttesystemer Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), i tillegg til tradisjonelle førerstøttesystemer. Dette fungerer som et skalerbart aktivt sikkerhetssystem bestående av flere radarer, kameraer og ultrasoniske sensorer som kan oppdage medtrafikanter, bremse automatisk og gripe inn dersom bilen er i ferd med å kollidere. Volvo skuffer ikke på sikkerhet.

XC60 er også en relativt stor og romslig bil med god plass til fem personer. Et stort bagasjerom og tredelt baksete åpner for gode og fleksible løsninger, enten du har med kofferter, ski, barn, møbler eller bikkje.

LEKKER: Midtkonsollen er lekkert utformet, men dobbel betjening av girspaken og rotasjon av startknappen er litt merkelig. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Mer komfort

Setene er meget gode med mange justeringsmuligheter, så det er lett å finne seg til rette ombord. Det skyldes også den stilfulle og spesielle utformingen, med både myke og harde kanter og linjer, samt elegante detaljer.

Harmon Kardon-anlegget bør tilfredsstille de fleste, men et spesialtilpasset Bowers Wilkins-anlegg med høyttalere i rustfritt stål kan gi deg den helt store konsertopplevelsen. Head-up Display og elektrisk hengerfeste som tåler 2,1 tonn kan også velges om behovet er der.

OPPTIL 21: Store vinterhjul på 20-tommers elegante felger bidrar til et vellykket utseende. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Derfor er det ikke rart at det er solgt over 30.000 XC60 i Norge siden 2008, hvor nesten halvparten er den ladbare versjonen som dukket opp i 2017. Flere vil det nok også bli selv om myndighetene har et mål om at kun elektriske biler skal selges fra 2025. Da vil nok Volvo være der også med en arvtager til XC60.