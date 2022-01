Resultatet vakte stor oppsikt – nå skal de teste på nytt

Denne uken har NAF kjørt vintertest på ikke mindre enn 31 nye elbiler. Og her snakker vi skikkelig rekkeviddetest. NAF hadde med seg bergingsbiler og kunne dermed kjøre bilene helt tomme for strøm.

Poenget er å finne ut realistisk rekkevidde på vinteren for bilene og samtidig se dette i forhold til rekkeviddetallene, målt etter WLTP-metoden.

Ikke uventet var det ingen av de 31 bilene som klarte offisiell rekkevidde. Her var det betydelige variasjoner, der det beste resultatet ble 11 prosent dårligere enn WLTP-tallet. Det sto nykommeren BYD Tang for.

100 prosent sikre

Et annet resultat som har vakt oppsikt gjelder Skoda Enyaq. NAF hadde med to Enyaq-eksemplarer på test: iV80 med bakhjulsdrift og iV80X med 4x4.

Dette skriver NAF nå på Elbiltest-siden sin på Facebook:

Vi og Motor har fått masse reaksjoner og spørsmål om Enyaq iV80-tallene i testen – med god grunn. Tallene vi har oppgitt er de vi målte, og vi er 100 prosent sikker på at vi ikke har blandet tallene: iV80X gikk 403 km, iV80 gikk 347 km.

Hvorfor er dette så spesielt? Jo, fordi elbiler med 4x4 vanligvis går kortere enn biler med drift «bare» på for- eller bakhjul. Firehjulstrekksystemet gir mer motstand og mer vekt, det drar også mer strøm.

Denne imponerte stort i forrige vintertest

Enyaq er en stor suksess for Skoda i Norge, den finnes med både bakhjulsdrift og 4x4. Og normalt sett skal sistnevnte ha den korteste rekkevidden...

– Stemmer så dårlig

Det gjenspeiler seg da også i de offisielle tallene fra Skoda. iV80 har her en rekkevidde på 528 kilometer, forbruket er oppgitt til 16,9 kWt/100 kilometer.

Samme tall for iV80X er 489 kilometer og 17,7 kWt/100 kilometer. Batteripakkene er helt identiske.

Nå har NAF rett og slett bestemt seg for å legge ut på ny tur med disse to bilene – for å dobbeltsjekke resultatet:

Det stemmer så dårlig med all erfaring og med sammenliknbare resultater på andre modeller, at vi skal ta en ny runde på samme rute med samme iV80. Vi håper vi får gjort det i helgen (værvarslet antyder at søndag kan være en mulighet med tanke på å få så identisk temperatur som mulig). Vi rapporterer på motor.no og her i arrangementet straks vi har fått kjørt ny test.

Fire av ti eiere opplever en halvering

Ved å ha med bergingsbiler på tur, kan NAF kjører bilene helt tomme for strøm. Foto: NAF

Relevant for mange

– Det skal bli spennende å følge dette. Jeg tror de aller fleste av oss som tester elbiler har opplevd å få resultater vi stusser litt over. Ofte skyldes det ytre påvirkninger, som vær og temperatur. Men her var det jo helt likt for alle bilene i testen. Da er det nærliggende å tro at det må være noe galt med en av bilene. Og det er jo slett ikke utenkelig. Vi må huske at det er mye ny teknologi her. Det skal for eksempel ikke store endringer i software til, før forbruket påvirkes, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Han mener det som skjedde med Skodaen kan være relevant for veldig mange som har elbil, eller vurderer å kjøpe en slik bil.

– Rekkevidde er nå en gang veldig viktig for mange. Derfor kan det nok også være lurt å holde et øye med dette og se hvordan bilen leverer. Det er ikke sjelden vi hører at eiere av samme bilmodell kan ha ganske forskjellige erfaringer, uten at det er lett å forklare hvorfor. Så gjenstår det å se hva NAF finner ut, når de legger ut på tur igjen, avslutter Møller Johnsen.

Denne artikkelen var først publisert på Broom.no.