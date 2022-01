– Flere nye elbiler har god rekkevidde, også på vinterføre. Men vinterrekkevidden er lavere enn den du får oppgitt når du kjøper bilen, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

Verdens største elbiltest – El Prix – ble gjennomført onsdag 26. januar. 31 elbiler som er blant de nyeste på det norske markedet deltok i testen. I testen konkurrerer bilene primært mot seg selv om hvilken bil som kommer nærmest rekkevidden du får oppgitt når du kjøper elbil – såkalt WLTP-rekkevidde.

Temperaturene under testen varierte fra null til -10 grader, så det var ikke ekstremt kaldt, men vanlig vintertemperatur for mesteparten av Norge.

- Likevel hadde alle bilene i testen over ti prosent avvik og noen hadde nesten en tredjedel kortere rekkevidde enn den du får oppgitt når du kjøper bilen, forteller Ryste.

NAF og Motor tester nye elbiler to ganger i året, en gang på sommeren og en gang på vinteren. Aldri tidligere har det vært så mange biler med i testen.

- Tre av bilene i testen gikk over 500 kilometer, enda flere gikk over 400 kilometer. For de aller fleste vil dette være mer enn god nok rekkevidde. Men selv om rekkevidden blir bedre, er det viktig å være klar over at oppgitt rekkevidde ikke er det samme som reell rekkevidde på norske vinterveier, sier Ryste.

Elbilene kjøres helt tomme for strøm i testen. Foto: NAF

Ønsker ny bransjestandard

NAF jobber for at det skal komme på plass en bransjestandard for hvordan produsenter og forhandlere oppgir rekkevidde og ladehastighet på elbiler. En egen rekkevidde for vinterforhold bør med i en slik standard.

- Dette er viktig informasjon når folk skal velge hvilken elbil som passer til deres behov, sier Ryste.

Fordi offisielle standarder defineres internasjonalt krever dette samarbeid mellom mange aktører, nasjonalt og internasjonalt. Likevel er dette et arbeid som må settes i gang, og NAF håper bransjen er villige til å samarbeide.

- Norge er et foregangsland på elbiler. Det betyr at vi kan bruke våre erfaringer om hvilke behov og utfordringer elbileiere møter til å påvirke utviklingen, slik at overgangen fra bensin- og dieselbil til elbil blir lettere for folk, sier Ryste.

Fakta om El Prix

Testruten gikk fra Oslo, via Lygnasæter, Gjøvik, Ringebu, Dombås, Hjerkinn, Folldal og så sørover Venabygdsfjellet til Ringebu igjen. Bilene som gikk lengst stoppet like nord for Kvam.

Bilene starter med fulladet batteri, uten forvarming, fra et garasjelokale på Vulkan i Oslo hvor temperaturen over natten er mellom 10 og 15 grader.

Utetemperaturen var mellom 0 og -10 grader.