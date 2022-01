Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Utenfor importørens hovedkvarter ved Østre Aker vei i Oslo står en håndfull kinesiske elbiler linet opp. Fasongen ligner både Tesla og Porsche, men designen er også sjarmerende egenartet. Testbilen ser ut som den nylig er rullet ut av et industrielt fryselager, men det gjør jo de fleste biler i disse dager. Og en skikkelig kaldstart kan ha sine fordeler det også, når en helt ny elbil skal testes.

Mens varmeapparatet iherdig jobber, viser importørens utsendte hvordan man snor seg inn i dypet av multimediasystemets mange menyer. Formålet er å skru av alt av selvkjørende hjelpemidler – teknologi dette kinesiske selskapet egentlig prøver å gjøre seg kjent for.

Hvorfor alt skrus av, skal snart bli smertelig åpenbart. Men først må klimaanlegget gjøres klart for bruk, og da må «auto»-funksjonen ikke være påslått, forteller selskapets representant. Det virker ikke direkte illevarslende der og da, men skal gi et finurlig frempek til hvordan denne bilen faktisk er å leve med.

IKKE LITEN: XPeng P7 er nærmere 4,7 meter lang og har omtrent samme akselavstand som en Porsche Taycan. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mange Kina-merker

Det å orientere seg i jungelen av kinesiske elbilprodusenter i dag, er ikke lett. For en del nordmenn er det heller ikke nødvendig, siden det allerede eksisterer en hel del etablerte bilprodusenter fra før. Elbilsalget i Norge går så det suser, men det er ikke på grunn av kinesiske elbilmerker. Ikke ennå, i alle fall.

Ett av bilmerkene du kanskje eller kanskje ikke har hørt om, er XPeng. I motsetning til andre kinesiske bilmerker eies ikke dette av staten, og XPeng har ingen rik historie å lene seg på. De har omtrent ikke noen historie i det hele tatt, annet enn å ha blitt dratt inn i noen søksmål i USA og produsert elbilen G3 siden slutten av 2018.

Motor Gruppen, som fra før tar inn Renault, Mitsubishi, Dacia og Hongqi til Norge, står bak importen av XPeng. I et presset marked der nordmenn står i kø for å sikre seg attraktive elbiler har Motor Gruppen fristet med rask levering av XPeng G3. Likevel har den kinesiske SUV-en så langt ikke flydd ut dørene slik de nok hadde håpet, også litt på grunn av et importørbytte allerede.

Med XPeng P7 får den nye norske importøren en ny sjanse til å imponere, men det kan samtidig se ut til at kineserne har sendt med noen snubletråder i lasten.

SENSORORAMA: XPeng har hele 31 forskjellige sensorer, reklameres det med, men det betyr dessverre ikke at de selvkjørende egenskapene er noe å skryte av. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Spennende design

Som du sikkert forstår er det noen negative aspekter ved denne bilen, men først litt om det positive. Utseendet. XPeng P7 ser lekker ut fra mange vinkler, og slett ikke så «Kina-elbil»-aktig som onde tunger vil ha det til. Spesielt forfra fremstår den nærmere 4,9 meter lange bilen som en tøffing. Videre bakover er det umiskjennelige Tesla Model S-linjer, men også her med elegant utførelse. P7s bakende er muligens litt mer forvirrende å se på, men har i det minste karakter. Det er også her – bak – at de første problemene oppstår.

Hengerfestet leveres ikke bilen med, noe som er greit i de fleste land, men ikke i Norge. I dette rare lille landet kan folk kjøpe seg en bil til en halv million eller mer, men likevel ikke ha noen til å ordne hageavfall for seg. Samtidig må det sies at tilhengerfeste er praktisk, og det ser ikke spesielt smart ut å laste kompost inn i en ellers ren bil.

INGEN HISTORIKK: XPeng ble grunnlagt i 2014 og produserer ikke mange modeller, men det kommer, lover selskapet. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Verre er det kanskje at bagasjeluken ikke åpner seg opp til taket, som på en Tesla Model S eller BMW i4. XPeng P7 lar deg kun åpne selve metallbiten bak, slik det er på en Tesla Model 3. Det er upraktisk og klønete, og bagasjerommet er ikke spesielt stort. Dette blir uansett ikke mer fristende når du noterer deg at bakluken ikke er elektrisk betjent, slik en egentlig bør kunne forvente i en bil til en halv million kroner.

STRAM DESIGN: Innvendig kan du finne deg til rette. Lydanlegget fra Dynaudio spiller godt, men ikke særlig høyt. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Lite logisk betjening

Innvendig gir XPeng et forholdsvis godt inntrykk. Materialkvaliteten er på et greit nivå, sittestillingen sportslig og setene komfortable. Du finner deg raskt til rette, men vil også bemerke at XPeng har lånt i overkant mye fra Tesla, som i sin tid lånte litt fra Mercedes-Benz.

Derfor er girvelgeren og hendel for blinklys nærmest identisk med det du finner i en eldre Mercedes, som er litt artig når du setter deg inn i en Tesla, men føles snodig at har funnet veien videre til XPeng. Og merkelig nok har XPeng droppet å bruke selve knappen på hendelen til å spyle vinduet, for denne knappen gjør – av uransakelige årsaker – ingenting.

HEI, MERCEDES: XPeng har hentet litt fra Tesla som i sin tid hentet litt fra Mercedes. Det er tydelig om du er en person som legger merke til slike detaljer. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Og dette er bare starten på flere underlige aspekter ved XPeng P7s indre. Knappene til venstre på rattet kan styre klimaanleggets viftehastighet og temperatur, noe som er underfundig.

Spesielt merkelig blir det når du har klimaanlegget i nevnte «auto»-modus, noe vi ganske raskt bestemte oss for å teste. Skulle du da komme i skade for å trykke på rattets taster, avbryter du «auto» og det er lite logisk.

Andre har rapportert om svakt varmeapparat, men det kan ikke sies å være noe problem med testbilen. Imidlertid er det åpenbart at klimaanlegget behøver mer justering, for dugg er et tilbakevendende tema uansett hvordan du fikler med innstillingene. Slik det også er på flere andre kinesiske elbiler.

MERKELIG: Knappene på rattet kan brukes til å overstyre klimaanlegget. Det er en snodig funksjon. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Hvorfor skal elbilsultne nordmenn måtte finne seg i slikt?

Dette hadde japanske og tyske bilprodusenter kontroll på allerede mot slutten av 80-tallet, og derfor bør det utvises en solid dose skepsis til en bilprodusent som ikke engang klarer å få dette på plass i 2022.

Nevnte vi at lysene også er dårlige? Det er de.

DET LIGNER MYE, JA: Oppsettet på skjermen fora sjåføren ligner mye på det du finner i en Tesla. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Problemer, problemer, problemer

Problemene med P7 stopper dessverre ikke her.

Ved å trykke to ganger på girvelgeren hopper bilen inn i sitt selvkjørende program, men dette må ganske enkelt betegnes som for dårlig. Den allerede overveldende følelsen av at XPeng P7 ikke er en ferdig utviklet bil, forsterkes ytterligere når du lar den kjøre selv. Ikke at du kan gjøre det særlig lenge, for da vil en kollisjon antagelig være uunngåelig.

Forsøker du imidlertid å ta kontroll selv, skrur systemet seg av samtidig som det kommer en stemme over høyttaleren montert i nakkestøtten. Stemmen forteller om systemets lange navn, og at det nå er deaktivert.

At importøren helst ser at den bak rattet ikke tester dette for inngående, er slik sett forståelig. XPeng skryter forøvrig av hele 31 sensorer av ymse slag, men hva hjelper det når systemet grenser mot å være ubrukelig?

KRAFTIG NOK: En positiv egenskap ved XPeng P7 er akselerasjonen. 0 til 100 skal gå unna på 4,5 sekunder. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Morsom akselerasjon

Heldigvis er skjermene, tung inspirert av Tesla, lekre å se på. Den generelle atmosfæren i bilen er trivelig. Det inntrykket forsterkes når duggen er borte fra rutene, de muntlige advarslene fra bilens systemer roer seg og du ser vekk fra de selvkjørende egenskapene i sin helhet.

Ignorerer du bilens mange feil, blir det brått åpenbart at XPeng P7 er en ganske god bil å kjøre. Samlet effekt fra de to motorene er på hele 430 hestekrefter og dreiemomentet er på herlige 655 Nm. Som en Porsche Taycan eller Audi e-tron GT suser du kvikt opp i ønsket hastighet og veigrepet på vinterføre er fremragende.

0 til 100 skal gå unna på kvikke 4,5 sekunder og moro er det definitivt når du befinner deg bak rattet. Styringen er ikke ultrafølsom, men god nok om du sammenligner med for eksempel en Tesla Model 3. Det samme gjelder understellet som ikke gjør P7 direkte komfortabel, men heller ikke håpløst stiv. Hverken luftfjæring eller adaptivt understell er å krysse av for i ekstrautstyrslisten, og det er generelt lite annet ekstrautstyr.

KLØNETE BAGASJEROM: Bare metallklaffen kan åpnes, ikke glassruten som på en BMW i4 eller Tesla Model S. Bagasjeluken er forøvrig ikke elektrisk. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Derfor kan XPeng P7 fremstå som en ganske god deal, tatt i betraktning at elektriske seter, nøkkelfri adgang og mye annet er inkludert i prisen på drøye 510.000 kroner før vinterhjul kjøpes til.

Rekkevidden hevdes å være 470 kilometer målt etter WLTP-standarden, men denne er det ingen grunn til å håpe på når vinterkulden slår til. Det CATL-produserte batteriet har en kapasitet på brukbare 80 kWh, så pen kjøring i juni åpner for en ganske god rekkevidde.

Likevel er det ikke nok til å kunne anbefale denne bilen – Ikke når ganske elementære egenskaper ikke mestres like godt som hos de mange konkurrentene. Og skulle bilen likevel friste i kraft av sin attraktive pris, motoreffekt og påståtte rekkevidde, er det greit å samtidig være klar over at hurtigladingen bare skjer med en maksimal effekt på 80 kW, som ikke er imponerende. En Tesla Model Y kan til sammenligning lades på 250 kW.

FRISK: XPeng P7 med firehjulsdrift og to motorer er rask og kraftig, men ikke håpløst tung. Egenvekten er på 2.097 kg som ikke er galt med tanke på det 80 kWh store batteriet. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Ambisiøse planer

Under en presentasjon i fjor høst uttalte XPeng-salgsdirektør Christian Hem at det kinesiske bilmerket skal være blant topp tre i Norge i 2025. XPeng anslår selv at de i så fall må selge mellom 10.000 og 15.000 biler i året og at det skal komme mange nye modeller innen da.

Noen vil likevel hevde at dette er vel ambisiøse planer, men det kan på en annen side også hende at XPeng faktisk blir en anselig aktør i Norge. Da må importøren kunne levere biler som ikke fremstår uferdige, og frem til det skjer gjør norske elbilkjøpere det lurt i å vente litt til med XPeng-kjøpet sitt.