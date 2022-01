Bruktbilhandel kan by på utfordringer og i verste fall konflikter og frustrasjon mellom kjøper og selger. I en fersk undersøkelse svarer nær fire av ti (37prosent) at de har opplevd en konkret utfordring etter å ha kjøpt eller solgt bil.

- Kontrakter, eierskifte og betaling har lenge vært en tungrodd oppgave for mange bilkjøpere. Betydelige summer skal overføres, forsikringer skal tegnes – og hvordan blir man sikker på at alt er i orden? Dette kommer nå NAF og Vipps med en ny og enkel løsning på, forteller Espen Andreassen, produkteier i NAF, i en pressemelding.

Enklere og tryggere

– Vi har klart å løse dette på en supersmart måte. Bruktbilkjøp blir ikke enklere og tryggere enn dette. Eierskiftet skjer når betalingen er gjennomført og pengene er på selgers konto. Da omregistreres bilen automatisk, fortsetter Andreassen.

Oppgjøret skjer gebyrfritt via Vipps og dokumentene signeres digitalt med BankID.

- Vipps er til for å forenkle hverdagen til folk og bedrifter. Folk kjenner Vipps og stoler på betalingsløsningen. Derfor føles bilhandelen tryggere for både kjøper og selger ved at betalingen skjer samtidig som kontrakt og eierskiftet hos Statens vegvesen signeres, sier gruppeproduktsjef i Vipps, Ninni Høver.

Kjøper kan da være sikker på at bilen er registrert i sitt navn, og selger kan trygt gi fra seg nøkler med betalingen inne på sin konto. Overlevering av nøkler og kjøretøy bør skje samtidig som betaling og gjennomføring av eierskiftet.