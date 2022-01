– Når noen stopper like før kontrollen og begynner å rygge på riksveien, da er det klart vi blir mistenksomme. Og det hadde vi god grunn til denne gangen, forteller kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen.

Hans folk hadde denne uken kontroll ved Varpet kontrollstasjon ved riksvei 4 i Lunner. Og det var altså ikke alle som ville la seg kontrollere.

– Varebilen stoppet opp, så begynte den å rygge. Vi fikk innhentet den og tok den med tilbake til kontrollplassen. Sjåføren fortalte først at han hadde stoppet for å lete fram en adresse i Hønefoss, en times kjøring unna. Og at han ikke hadde forsøkt å unngå kontrollen.

Stoppet i fjor sommer

– Det var kanskje ikke så troverdig..?

– He he, nei. I gamle dager var det jo to karer som reiste rundt og samlet på slike historier, de het Asbjørnsen og Moe. Vi får høre ganske mye vi også, som regel er det ganske lett å skille sant fra usant her, sier Rogneby.

Varebilen var norskregistrert, sjåføren var fra Latvia. Og han manglet noe ganske viktig:

– Ja, det viste seg snart at han ikke hadde førerkort. Først sa at han det lå hjemme. Da ga vi ham muligheten til å be om hjelp til å hente det og komme til kontrollstasjonen med det. Da var plutselig førerkortet hans hjemme i Latvia i stedet. En kjapp sjekk viste også at samme mann hadde blitt stoppet på denne kontrollplassen sommeren 2021, også da uten førerkort. Og at han hadde blitt anmeldt den gangen.

Dette førerkortet fikk mannen utvist fra Norge

Ikke alle har sans for dette skiltet når de er ute og kjører.. Foto: Statens vegvesen

Yrkessjåfør uten førerkort

– Hva skjedde nå?

– Det samme. Han ble anmeldt, vi kontakten også arbeidsgiver for å sjekke om han hadde fremvist førerkort der. Svaret vi fikk, var at han hadde fortalt at han hadde førerkort, men de hadde ikke undersøkt nærmere. Dermed holdt vi igjen varebilen og ga firmaet beskjed om at noen med gyldig førerkort måtte komme og kjøre den videre, forteller Rogneby.

– Hvor vanlig eller uvanlig er dette?

– Dessverre hender det vi kommer over saker som dette, varebilbransjen skiller seg nok litt ut her. At noen jobber som yrkessjåfør uten å ha førerkort, er naturligvis alvorlig. Derfor er det også svært viktig for oss å få luket ut slike sjåfører, avslutter Bjørn Uno Rogneby.

