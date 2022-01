Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



RUDSKOGEN MOTORSENTER: – Vi har hatt over 20 biler på start i flere løp, og neste sesong antar vi det blir opp mot 30 biler, sier Cedric Huysman.

Etternavnet røper at han har racingblod i årene etter sin far Harald, mest kjent for Porsche-kjøring på Le Mans, hovedeier på Rudskogen Motorsenter og manager for unge racingtalenter, som Jason Button og Dennis Hauger blant de mest kjente. Cedric er ikke en av dem, da høyere utdanning fra blant annet UBC og Harvard samt jobb i forvaltningsdelen av NRP og nå som investeringsdirektør i MPC Capital har vært hans hovedfokus.

ARV OG MILJØ: Cedrik Huysman fulgte ikke i sin far Haralds fotspor når det gjelder racing i verdenstoppen, men litt bensin har han likevel i årene. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Prioriterte utdannelse

– Pappa og mamma (Marianne, red.anm.) ville at vi barna skulle prioriterte utdannelse fremfor racing, selv om jeg testet litt gokart som yngre. Etter å ha oppvokst med og alltid hatt sommerjobb på Rudskogen har jeg alltid hatt lyst til å kjøre og trengte ikke lang beslutningstid når Bjørn Aaserud ringte og trengte fører til den ene bilen hans, medgir han.

Hverken bil eller sjåfør er perfeksjonert siden han begynte i 2020, men kurven er stigende, og på vått føre har han ved flere anledninger vist at han er blant de beste. Ikke rart han synes dette er morsomt og mener dette er racing på et nivå flere kan og bør drive med.

– Det bygges stadig flere Porsche 944 Cup-biler og dersom du ikke kan skru selv, kan du kjøpe en racingklar bil til rundt 150.000 kroner. Et årlig driftsbudsjett behøver ikke koste mer enn rundt 50.000 kroner for de fem løpene, med mindre du skader bilen, sier han med selvinnsikt.

POPULÆR: Porsche 944 Cup har vokst til å bli en av de største seriene i norsk GT-racing. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Tekniske problemer

Under sesongavslutningen på Rudskogen Motorsenter utenfor Rakkestad i september skrenset han innom autovernet under oppvarmingen, med lave kostnader i form av midlertidig gaffatape og senere et nytt blinklys. Verre var det at toppakningen røk under kvalifiseringen, noe som satte en stopper for helgens racing. Selv om racingkollegaene strømmet til for å assistere.

– Miljøet i denne klassen er meget vennlig, riktignok helt til vi kommer ut på banen, og alle ønsker å være behjelpelige med deler, verktøy og annen bistand. Å bytte en topp er imidlertid litt mer krevende, så jeg må se løpene fra pitlane, innser unge Huysman.

Dermed oppnådde han ikke målet for sitt andre år i klassen om å komme på pallen. Likevel er han fornøyd med å ha oppnådd to fjerde og flere andre akseptable plasseringer i løpet av de to amputerte sesongene på grunn av en gammel nakkeskade som måtte opereres. Nå skal bilen mekkes, før han er klar for en ny og hel sesong i år.

GUDFAREN: Mr. 944, Dan Gøran Lunde (t.h.), har bidratt til at Porsche 944 Cup er blitt så populært at også Cedrik Huysman lot seg rive med. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Tilbake til start

En av de han da igjen vil møte er rally- og racinglegenden Kjetil Bolneset i Norsk Motorsportservice, som etter et par år med alvorlig sykdom er tilbake bak rattet i en racingserie han har fått sansen for. Spesielt fordi han som importør av Yokohama-dekk er blitt leverandør og sponsor av Porsche 944 Cup.

LEGENDE: Kjetil Bolneset har vært en viktig del del av norsk rally og racing i 50 år, og nå både kjører og engasjerer han seg i Porsche 944 Cup. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

– Et sett dekk som kan holde en hel sesong koster nå bare 7.000 kroner. Kjører du i Porsches Carrera Cup må du regne med minst 20.000 kroner i dekk – hver helg. Nå er jeg heldigvis tilbake bak rattet i tillegg til at vi bygger motorer og biler til 944-serien, sier Kongsvingers store sønn.

Det foreligger også planer om å bygge en gjestebil eller to slik at andre nysgjerrige kan prøve seg for et enda lavere beløp for å se om dette kan være noe. Det har Mr. 944 eller Gudfaren, Dan Gøran Lunde, som tidligere har kjørt i langt dyrere biler, stor tro på.

KOSTBART: Ønsker du å konkurrere i Porsche Carrera Cup Scandinavia er kostnadene bare til dekk like høyt som totalbudsjettet, inkludert bil, i 944 Cup. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Alle aldre

– Vi satt opp reglementet i 2011 og har økt fra seks til 23 biler, noe som gjør oss til en av de største klassene i GT-racing i dag. Vi har eksportert reglementet til Sverige og vi satser på enda flere biler neste år. Vi har en 82-åring som konkurrerer med sitt barnebarn, så her er det plass til alle, presiserer han.

Til tross for at de mellom 30 og 40 år gamle bilene kun har opptil 165 hestekrefter, kjører de tilsvarende tider rundt Rudskogen som banens egne og nye racingriggede 718 Cayman med 300 hester.

LIKE BLID: Irene Solberg er relativt fersk i racingmiljøet, men har gjort det meget bra i Porsche 944 Cup før hun avsluttet sesongen med en krasj på Rudskogen. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Kvinnelig intuisjon

En annen sjåfør med mindre erfaring, men likevel gode resultater er Irene Solberg i Jaffa Racing. Navnet er et ordspill fra mannen Thomas Solbergs racingkarriere hvor blant annet gaffatape ofte var involvert.

– Jeg har drevet med blant annet selvutvikling i mange år, og erfarte raskt at jeg har noe som kan kalles racing-intuisjon, fastslår hun.

Etter pallplasser og flere gode resultater ble sesongen likevel avsluttet med en kollisjon på utrunden før oppvarmingen under sesongavslutningen. Da hjelper det ikke med en bil dekorert med ordspill som det samiske «Ale Moras» (ikke bekymre deg) eller det swahiliske «Pole Pole» (Rolig Rolig) når mannen som nå er mekaniker skal reparere bilen til neste sesong.

COMEBACK: Det er 30 år siden Ingemar Stenmark la konkurranseskiene på hyllen, men nå konkurrerer han med fart og svinger i Porsche Sprint Cup. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Prinser og legender

Andre som også kjører Porsche-racing, men i betydelig heftigere og ikke minst dyrere klasser er alpinlegenden Ingemar Stenmark og den svenske prinsen Carl Philip Bernadotte. Sistnevnte rullet imidlertid i det første av to løp på Rudskogen i sin 911 Cup-bil, men sikret seg likevel en tiendeplass av 22 i mesterskapet i toppklassen Porsche Carrera Cup Scandinavia.

I sin 718 Cayman GT4 Clubsport kjører Ingemar Stenmark fortere enn han gjorde på ski i Porsche Sprint Cup, men ikke fort nok til å hevde seg i toppen.

– Selv om bilkjøring kan minne om ski når det gjelder sporvalg og svingkjøring, har jeg hatt 30 års pause fra aktiv idrett. Jeg jobber nå litt for Porsche og får kjøre noen løp, men har ingen store ambisjoner. Men det er utrolig gøy, legger Stenmark til.

RASK PRINS: Den svenske prinsen Carl Philip Bernadotte gjør seg klar til kvalifiseringen i Porsche Carrera Cup Scandinavia på Rudskogen, som endte med rulling i løp nummer 1. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Ski og bil

Han har gått inn i ski- og solbrilleprodusenten Spektrum og han jobber fortsatt for skimerket Elan, som han tok sine 86 World Cup-seire på, i tillegg til en drøss OL- og VM-gull.

MIDT PÅ TREET: Porsche Sprint Challenge Scandinavia en offisiell racingserie med betydelig høyere kostnader enn i 944 Cup, men samtidig betraktelig billigere enn Porsche Carrera Cup Scandinavia. Foto: Andreas Scheel / Finansavisen

Ikke helt ulik karriere fra vår egen Aksel Lund Svindal, som også er Porsche-ambassadør og jobber for Head. Han har tidligere også kjørt Audi TT Cup, men han ønskes velkommen i Porsche 944 Cup, sammen med alle andre som ønsker seg racing på et høyt nivå til en lav pris.