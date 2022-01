- Dette er ny norsk rekord, og den høyeste andelen vi har sett noen gang. Det betyr at 19 av 20 nye biler som er solgt så langt i år er helt elektriske biler, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, i en pressemelding.

I hele 2021 var den samme andelen på 83 prosent, viser tall fra Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV).

Hittil i år er det solgt drøyt 3000 elbiler, og to av tre biler er gått til privatkunder, resten til næring. Den totale elbilandelen, både privatkjøp og næring, er så langt i 2022 på 88 prosent. I hele 2021 var den samme andelen 65 prosent, alt ifølge tall fra OFV.

Flere nye modeller

- Drøyt to ukers bilsalg er litt kort tid på å si noe om hele 2022, men det er åpenbart at flere piler peker i retning av at 2022 kan bli et super-år for elbilsalg, sier Braadland:

- Det kommer stadig flere elbilmodeller på markedet med lengre rekkevidde og med god plass. Dette bidrar til at flere velger elbil. Samtidig er elbilene fortsatt momsfrie, sannsynligvis på siste året, samtidig som politikerne økte kjøpsavgifter på ladbare hybrider fra første januar i år, sier han.

Foreløpig er elbilens momsfri, som betyr at man slipper et prispåslag på 25 prosent, slik nesten alle andre varer og tjenester har. Regjeringen har sagt at de vil innføre moms på elbiler med et bunnfradrag på 600 000 kroner. NAF forventer at dette skjer fra og med 2023.

Verdens største elbiltest er et verktøy for bilkjøperne

Det høye elbilsalget betyr at det er et stort behov for riktig og sammenliknbar informasjon om hvilken rekkevidde elbiler har. Særlig hvor langt bilene går på vinteren er et usikkerhetsmoment. NAF tester alle elbilene som kommer på markedet, og i neste uke legger medlemsorganisasjonen ut på vintertest med 30 nye elbiler.

- Nå er det mange tusen nordmenn som hver eneste uke skal over på en teknologi som for dem er helt ny. De får gode svar på reell vinterrekkevidde og ladefart på de nye modellene når NAF gjennomfører verdens største elbiltest 26. og 27. januar, avslutter Thor Egil Braadland.