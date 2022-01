Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



2021 ble et rekordår med hele 176.276 registrerte biler, men denne saken handler ikke om Hyundai og Nissan.

2021 ble ikke bare et godt bilår generelt, men også et heftig luksus- og superbilår.

Tyskerne stormer frem

BMW registrerte 11.119 biler i 2021, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Det er en økning på 15,5 prosent mot 2020 og sendte BMW foran Audi i Norge, som på sin side hadde 10.335 registreringer i 2021. Mercedes-Benz økte registreringen med over 15 prosent de også, men salget endte på 9.001 biler.

Volumene av mer eksotiske biler blir små, sammenlignet med disse produsentenes salg av hybrider og elbiler. Det ble registrert 14 Mercedes-AMG GLE 63 med 612 hestekrefter i tillegg til fem AMG GLS-er med samme motor. Prisene starter på ca. 2,4 millioner kroner og stiger fort når utstyret legges på.

POPULÆR: BMW M3 Competition ble det registret 31 stykker av i 2021. Mest populær utgaven med firehjulsdrift og 510 hestekrefter. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Over hos BMW er det i løpet av fjoråret registret 13 stykker av X5 og X6 M samt fire M5 og fire M8 Competition. Alle disse har V8 og 625 hestekrefter eller mer. 2021 ble året BMW fikk nye M3 og M4 på plass, og det ble tatt ut hele 31 M3-er, hvor 17 av dem er med xDrive firehjulsdrift. Disse koster gjerne halvannen million kroner ferdig utstyrt.

M3 er åpenbart mer populær enn M4 her til lands, siden det ble registrert ni nye M4-er, der seks var med xDrive. At det i tillegg ble registrert opp 26 stykker av M440i xDrive og 15 av M340i xDrive, begge med 374 hestekrefters rekkesekser, viser entusiasmen for motorsterke biler i dette landet.

Porsche vokser videre

Taycan-salget gjør Porsche til en betydningsfull aktør i Norge. Med 2.043 registreringer i 2021 er det tyske luksusbilmerket omtrent på størrelse med Mitsubishi i Norge.

Godt over 80 prosent av Porsche-salget er elektrisk, men det ble blant annet registrert 19 nye 911 GT3-er, som var en ny modell i fjor. Porsche 911 GT3 har en startpris på 2.500.900 kroner og den baneorienterte sportsbilen skilter med en bensinmotor på 510 hestekrefter.

TIL NORGE: Da Finansavisen testet bilen i fjor stod testbilen på prøveskilter, men to stykker av Ferrari SF90 Stradale fikk norske skilter i 2021, ifølge OFV. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Lamborghini og Ferrari

Selv om det ikke er etablert noen autorisert Lamborghini-forhandler i Norge ennå, ble det registret hele 13 nye i Norge i 2021 mot fire året før, ifølge OFV. Det er SUV-en Lamborghini Urus med 650 hestekrefter som er mest populær, men det ble også registret to Huracan-er.

Hos Ferrari, der forhandleren i Norge har byttet navn fra Autoxo Sport til Formula Automobile, har registreringen av nye biler tatt seg kraftig opp i 2021. Hele 21 nye Ferrari-er fikk norske skilter, hvor seks av dem er superbilen Ferrari F8 Spider og seks var den nye modellen Ferrari Roma.

F8 Spider har en V8-motor på 720 hestekrefter og toppfart på 340 kilometer i timen, men blekner litt i forhold til superhybriden Ferrari SF90 Stradale. Denne ladbare hybriden har en samlet motoreffekt på 1.000 hestekrefter og skal nå 100 kilometer i timen på 2,5 sekunder. Denne ble det registeret to av i 2021, på tross av en pris på om lag 5,2 millioner kroner.

INGEN STORSELGER: Det ble registrert én Bentley Flying Spur W12 i Norge i 2021. SUV-en Bentley Bentayga solgte betydelig bedre, men koster også langt mindre. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Bygger seg opp

Med autorisert forhandler i Asker, bygger Bentley seg opp i Norge. 2021 ble et nesten like godt år som 2020 og 19 biler fikk norske skilter, mot 20 i 2020. Mest populær er SUV-en Bentayga som er kommet i facelift-utgave, og 12 av 14 registrerte biler er den ladbare utgaven med V6-motor tilsvarende den i Porsche Cayenne og Audi Q8.

Startprisen på den rimeligste Bentayga-utgaven er rundt 2,5 millioner kroner.

To Bentayga-er ble tatt ut med V8-motoren på 550 hestekrefter mens fire Continental GT V8 og én Flying Spur W12 fikk norske skilter i 2021. Sistnevnte kan fort koste opp mot 4 millioner kroner ferdig utstyrt.