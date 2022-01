Trykker du på denne kan du spare mange tusenlapper

Stadig flere nybiler har fått det de siste årene: Speil som automatisk klapper inn når bilen låses – og ut når den låses opp. Poenget er å beskytte speilene når bilen står parkert. Smart, særlig på trange parkeringsplasser.

Men det er ikke nødvendigvis slik at dette er veldig godt tilpasset norsk vinter. Snø og is kan føre til at mekanikken fryser. For deg som bileier kan regningen bli høy dersom speilene er frosset fast.

– I noen tilfeller må man bytte hele speilet fordi mekanikken ryker eller fordi en liten del ikke klarer påkjenningen som kommer når motoren forsøker å klappe ut et fastfrosset speil. Når vi vet hvor mye elektronikk som er bygget inn i moderne speil både i form av oppvarming, blinklys og kameraer, kan regningen komme opp i flerfoldige tusen kroner. Det er en regning som er helt unødvendig å få, sier rådgiver Jan Harry Svendsen i NAF.

Ifølge NAF er løsningen så enkel som å deaktivere funksjonen.

Slå av når du legger om dekk

– De fleste biler som har automatisk innklappbare speil har også en bryter der man kan deaktivere funksjonen. Dette er så enkelt som at man kan spare tusenlapper ved et eneste knappetrykk, forklarer Svendsen i en pressemelding.

NAF sier at faren er spesielt stor når det er vekslende temperaturforhold og nedbør. Vann kan trenge inn i mekanismen og sørge for at speilet fryser fast. Når du så forsøker å klappe speilene inn eller ut, kan elektronikken eller overføringen skades.

– Vi i NAF anbefaler at du skrur av funksjonen og har den avslått gjennom vinteren. Gjør det til en vane at du deaktiverer den når du legger om til vinterdekk, så kan du skru den på igjen når sommerdekkene skal på.

Snø og is kan skape problemer for speilene på bilen. Dette har også med årene blitt en både kostbar og avansert del. Foto: NTB Scanpix

Rammeløse vinduer

Det er ikke bare speilene som kan ødelegges av snø og is. Mange moderne biler har i dag såkalte rammeløse vinduer som senkes noen få millimeter hver gang du åpner døren. Også disse er sårbare.

– Mange nye elbiler, og andre nyere biler, har rammeløse vinduer. I likhet med innklappbare speil, styres også disse av ulike motorer og elektronikk. Fryser de fast til gummilistene, kan også dette føre til skader som kan være kostbare å reparere, sier Svendsen.

Noen funksjon for å deaktivere funksjonen finnes ikke, fordi dette er måten vinduene tetter inn mot karosseriet på for blant annet å hindre vindsus. Ifølge NAF er løsningen ganske enkel.

Mange elbiler har rammeløse vinduer. Det kan by på utfordringer på vinteren.

Kan fryse fast

– Vi anbefaler at man smører listene med en silikonstift eller med silikonspray. Da forhindrer du enkelt at vinduene fryser fast. Bruk gjerne også stiften på gummilistene rundt dørene. Det er ikke så mye vann som skal til før også døren fryser fast, sier Svendsen.

NAF oppfordrer også å tenke litt på låsene i den kalde tiden.

– De fleste moderne biler låses opp og igjen nøkkelløst. Det gjør at mange glemmer å smøre låsene. Men en dag er kanskje batteriet tomt i senderen som du holder i hånden. Om du da har sørget for at låsene er smurt blir det enkelt å låse seg inn på gamlemåten, avslutter Svendsen.

