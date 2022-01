Nå er mange på jakt etter ved – men dette var ikke smart

Strømkrise har gitt en voldsom etterspørsel etter ved i vinter. Svært mange vedutsalg fortalte om tomme lagre allerede i høst. Nå er det slett ikke enkelt å få tak i tørr ved for å fyre med.

Men hvis du kommer over ved, kan vi skjønne at det frister å få med seg mest mulig. Slik føreren av den lille lastebilen på bildet over gjorde. Problemet var bare at vedkommende også kjørte inn i en kontroll. Og der ble det brått stopp.

Kontrollørene til Statens vegvesen var nemlig på jobb på Ånestad kontrollstasjon i Løten. Og den varebil-registrerte lastebilen var en av dem som ble sjekket nøyere.

Må fjerne lasten

Dette skriver de i sin rapport fra kontrollen:

– Grei mengde trafikk over plassen i dag og de aller fleste fikk kjøre videre, uten at det ble noen reaksjoner. Det er bra! Den som fikk mest jobb etter å ha blitt stanset, var en varebil fylt med ved som veide 1.200 kilo for mye og måtte laste av. Gebyr 3.000 kroner.

I slike tilfeller er regelen klar: Det blir bruksforbud, inntil man er innenfor de lovlige grensene. Og da er det ikke annet å gjøre enn å fjerne last, og la det som er for mye stå igjen.

En god vedstabel kan være gull verdt i disse strømkrise-tider. Foto: NTB

Stoppe litt for tidlig

Å bomme på dette kan naturligvis være fort gjort:

– Ja, i alle fall for alle oss som ikke har transport som jobb. Mange tenker nok ikke så veldig mye over hva de lesser opp på hengeren – og satser bare på at det går bra, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Men det er ikke så lett å vurdere vekten på for eksempel ved?

– Nei, i alle fall ikke sånn helt uten videre. Men det er som regel mulig å skaffe seg et anslag. Enten om du snakker med noen som har greie på dette, eller tar et Google-søk. Poenget er å heller stoppe litt for tidlig – enn å lesse på for mye. Våt ved er også til dels mye tyngre enn tørr ved. Jeg har selv sett lass som umulig kan være innenfor reglene, det gjelder både vekt og sikring av lasten. Går det galt da, kan du skaffe deg mange kjedelige problemer. Blant annet med forsikringsselskapet, sier Benny.

Manglet bremselys på hengere

Dette var imidlertid ikke det eneste som ikke var i orden med denne transporten. Det viste seg også at bilen manglet gyldig forsikring og omregistrering. Men dette ble ordnet på stedet.

Kontrollørene måtte dessuten ta tak i flere tilhengere der ikke alt var på stell:

– Det ble gitt flere bruksforbud fordi det manglet bremselys på tilhengere, dette er litt farlig, da de bak ikke er obs på at man bremser og det kan fort skape trafikkfarlige situasjoner. Oppfordringen må da være at dette sjekkes før man setter av gårde.

(Artikkelen var først publisert på Broom.no).