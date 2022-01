Maserati satser på klassikere

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



Ferrari har hatt det lenge. Porsche, Lamborghini og Aston Martin litt kortere, men satsing på klassiske biler er en lukrativ forretning for verdens fremste sportsbilprodusenter med litt historie.

Restaurering, sertifisering og dokumentasjon i fabrikkregi er ikke billig.

LES OGSÅ: Slik holder Maserati sportsbilen Ghibli i live

Eget forretningsområde

Det vil det neppe bli hos Maserati heller. Selv om de ikke har like mange og dyre objekter å jobbe på fra historien som konsernkollega Ferrari har fabrikken funnet tiden inne for å samle sin historie i en egen klassisk avdeling: Maserati Classiche.

Der vil man etablere et eget service- og restaureringsverksted, jobbe med digitalisering av teknisk arkiv, fotos og alt historisk materiell, samt produsere deler til eldre biler.

Lønnsomt

Restaurerings- og sertifiseringsvirksomheten til Ferrari har vist seg å bli et lønnsomt område, og fabrikken gjør alt de kan for å profilere at biler bygd opp igjen av dem gjør dem enda mer attraktive og ekte enn biler restaurert av frittstående verksteder.

Og med kraftig prisøkning på klassiske Ferrari-modeller har stadig nye modeller blitt såpass mye verdt at en restaurering på fabrikken er lønnsom for alle parter. Det er grunn til å tro at Maserati nå ser en parallell utvikling som de ønsker å ta sin del av fortjenesten i.